Actividad económica de Chile descendió al 2,2%

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de Chile descendió en mayo a un 2,2 % anual, comportamiento que se da “por la caída de la minería y, en menor medida, del comercio”, como informó el banco centra de este país.



“El Imacec no minero presentó una disminución de 1,1% en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados, no presentó variación respecto del mes anterior”, subrayó la fuente antes de constatar que la producción industrial y el comercio tampoco registró cifras alentadoras.



En términos anuales, la actividad comercial presentó una disminución de 4,2 % con el comercio minorista como el más afectado, esto al anotar de nuevo menores transacciones en supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario y alimentos.



En materia mensual, el dato se redujo al 2 % en el quinto mes del año y sumó así su cuarto mes consecutivo en caída. En abril la caída había sido de un 1,1 %, en marzo de un 2,1 %, en febrero del 0,5 %, mientras que en enero, inicio del verano austral, marcó el único avance, con un crecimiento del 0,4 %.



En este sentido, la producción de bienes cayó 2,7 %, resultado igualmente producto de la disminución de 7,5 % de la minería, y en menor medida por la industria que presentó una caída de 0,8 %.



“La producción de bienes presentó una contracción de 1,6 % respecto del mes precedente, desempeño explicado por la minería que registró una caída de 3,5 %”, en tanto que la industria disminuyó 0,9% y el resto de bienes creció 0,3 %.



Aunque las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,3 % respecto del mes anterior, gracias al comercio automotor y minorista y la disminución del comercio mayorista, al tiempo que los servicios no presentaron variación “por la compensación del crecimiento de los servicios empresariales y personales con la caída del transporte”, concluyó.



La política monetaria

A partir de los resultados del comportamiento de la economía chilena y de las dinámicas de los precios al consumidor de este país latinoamericano, se espera que el Banco Central de Chile comience a recortar este mes las tasas de interés, después de mantenerlas estables en 11,25 % durante ocho meses. Esto a medida que la inflación tiende a la baja y el crecimiento económico se estanca.



Los precios al consumidor subieron un 8,7 % en los 12 meses, hasta mayo, desde un máximo del ciclo de 14,1% en agosto pasado. Cabe destacar que cada vez hay más pruebas de que una política monetaria restrictiva tiene un alto costo económico.



El Instituto Nacional de Estadísticas informo el viernes que la producción industrial se contrajo más de lo esperado en mayo debido a una fuerte caída de la minería.



Las ventas minoristas han descendido a tasas de dos dígitos en nueve de las últimas 13 lecturas, luego de que un auge del gasto de los consumidores, alimentado por entregas de dinero para contrarrestar la pandemia y retiros de fondos de pensiones, se evaporara.



Chile es una de las pocas economías de la región que se espera que se contraiga este año, con una estimación promedio de una caída del producto interno bruto de 0,1%, según datos compilados por Bloomberg.



AGENCIAS