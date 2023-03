Semana laboral pasa a 40 horas en Chile

Este martes, el Senado de Chile aprobó en la Cámara Alta, con 45 votos a favor y ninguno en contra, la reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas.



Ese proyecto había ingresado al Legislativo en el año 2017, luego fue aprobado por los diputados en el 2019 y se estancó en el Senado. Esto hasta finales del 2022, cuando lo revisaron en la Comisión de Trabajo de Chile.



(JetSmart ya no comprará Ultra Air: canceló carta de entendimiento).



El proyecto que fue presentado inicialmente no contemplaba la gradualidad en la reducción de la jornada, pero en el transcurso de los debates, se estableció que el cambio se hará en un plazo de cinco años.



Así, en el primer año, la jornada se reducirá a 44 horas por semana, en el tercer año será de 42 horas y luego de cinco años será de 40 horas.



(Cápsulas Juan Valdez van por el mercado latinoamericano).



Adicionalmente, en la norma explican que la nueva extensión de la jornada laboral no podrá significar una reducción en las remuneraciones de los asalariados.



Jeannette Jara, la ministra de Trabajo de Chile, mencionó al final del debate que la medida “busca proveer un tiempo de descanso efectivo y llamó a las empresas a implementarla con una gradualidad máxima”.



(‘La reforma laboral traerá sobrecostos entre 12% y 20%’).



Este es solo un paso, porque para que esta iniciativa se convierta en ley falta que se ratifique en la Cámara de Diputados, medida que el gobierno chileno espera que ocurra antes del primero de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo.



En ese sentido, si la Cámara de Diputados da vía libre a este proyecto, Chile se uniría a Ecuador en ser los dos únicos países de América Latina con tener 40 horas laborales a la semana por ley.

¿Cómo está América Latina?

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la región latinoaméricana es la región donde más horas se trabaja en el mundo, a lo que se suma que tiene la tasa de informalidad laboral más alta.



(Cómo generar mejores empleos y mejores condiciones para la vejez).



En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son 48 horas que se deben trabajar a la semana por ley.



Mientras que en Brasil, El Salvador, Guatemala y Venezuela tienen una jornada laboral de entre 42 y 45 horas.



¿Qué efectos tiene la medida?



El abogado de ManpowerGroup, Christian García, le dijo a Portafolio en el Economicast que la medida de reducir las jornadas laborales sí afecta a las empresas.



Por lo tanto, según menciona, hacerlo de manera gradual les permite a los empresarios ir preparándose para suplir los gastos que se generan al tener tiempos vacíos, es decir, las horas que se están reduciendo.



(‘Aumentan obras, pero disminuye venta de vivienda nueva’: Camacol B&C).



García menciona que sí se ven efectos positivos. Eso, en la medida en que “la gente es más productiva por la confianza y flexibilidad que se da”.



Porque la productividad “no solo se mide en estar sentado 8 horas frente a un computador, sino en cuántas cosas alcanzo a hacer en el tiempo que estoy trabajando”.



PORTAFOLIO

Con información de EFE