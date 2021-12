Chile: expectativa económica por el nuevo gobierno de Boric

El domingo pasado los chilenos eligieron un cambio de rumbo y le dieron la victoria en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales a Gabriel Boric, el candidato que representa a la izquierda de ese país.



Tras una primera jornada en la que los mercados chilenos mostraron la incertidumbre alrededor del futuro económico del país, se entró en un estado de expectativa esperando la llegada al poder del nuevo inquilino de la Casa de la Moneda y sus primeras medidas.



Portafolio consultó a tres expertos para hablar de sus proyecciones para el nuevo gobierno: el economista chileno y profesor de la Universidad de California, Sebastián Edwards; Javier Salinas, quien es economista jefe del Departamento de Estudios de LarrainVial, y Pablo Lacoste, profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile.



Son varios los puntos iniciales que destacan del análisis que hacen sobre el perfil que tendrá Boric y cómo sería su manejo económico. Uno de ellos es la moderación de su discurso entre la primera y la segunda vuelta, lo que de alguna forma sirvió para aplacar algunos de los mayores temores.



También ponen de relieve la importancia que tiene el hecho de que sus mensajes iniciales no se hayan centrado en medidas como la estatalización de empresas, sino más bien resaltando la importancia que tendrá la responsabilidad fiscal.



Y esto en medio de un panorama de menor crecimiento para el país y con el reto que tendrá Boric de manejar el choque que habrá entre Gobierno y Congreso para ejecutar su plan.



SEBASTIÁN EDWARDS

​Economista chileno y profesor de la Universidad de California



¿Qué espera del nuevo gobierno de Gabriel Boric?



Busca introducir cambios profundos: más distribución y menos crecimiento. Busca un salto en la disponibilidad de servicios sociales, más impuestos, readecuar la matriz productiva, menor globalización y avances medioambientales. Se ven visiones futuristas –especialmente en sostenibilidad– entretejidas de proteccionismo y política industrial con sabor a la Cepal.



¿Cuáles son las medidas que más necesita Chile?



Chile está embarcado en escribir una nueva Constitución, proceso que va a definir el rumbo por 50 años o más. Los y las constituyentes son muy de izquierda, incluso más que el Presidente, y el texto será ambientalista, ecologista, y establecerá derechos sociales. Se terminará con el sistema de pensiones privados y se creará un sistema único de salud pública; habrá cambios en los derechos de propiedad del agua, etc. Todo eso está en línea con el programa de Gabriel Boric.



El mayor problema político será la pugna de poder entre el legislativo y la convención. En cinco años Chile ya no será el país más pujante o de mayor ingreso de América latina, pero tendrá menos desigualdad.



¿Cuál puede ser el efecto en el descontento social?



Boric ha hecho promesas y actuará para cumplirlas. Pero no será fácil traspasar a cuatro millones de personas del sistema privado al nuevo modelo de salud pública y única. Si logran hacerlo en forma ordenada, el modelo será un ejemplo a seguir en muchos países.



JAVIER SALINAS

​Economista jefe del Departamento de Estudios de LarrainVial



¿Qué esperan en LarrainVial del gobierno de Boric?



Ganó con un amplio margen y este triunfo se explica por la moderación de su programa entre la primera y la segunda vuelta, por lo que si bien sus propuestas continúan siendo ambiciosas, esperamos que el actual escenario político se encargue de que este Gobierno continúe transitando por la senda de la moderación.



La tensión entre Gobierno y Congreso será una constante en estos cuatro años, pero va a tener que navegar entre el manejo de las expectativas de la población y las dificultades en la ejecución de su programa. Así, la esperanza que la población tiene en los cambios podría convertirse en desilusión rápidamente.



¿Qué esperan en el desempeño de la economía?



Estos cuatro años serían de bajo crecimiento y debilitamiento de las cuentas fiscales. Si bien esta situación se ha visto desde hace más de 10 años, no esperamos grandes avances para que se revierta. En crecimiento, no observamos una agenda clara y sus esfuerzos por impulsar las reformas que prometió mantendrían deteriorada la confianza empresarial, lo que podría afectar la inversión. Por otra parte, si bien el presidente electo ha declarado que la disciplina fiscal será un tema clave de su gobierno, el ritmo del retiro de los apoyos fiscales y la ejecución de su plan (con un costo de 8% del PIB), aunados a las dificultades para incrementar el recaudo en la magnitud de sus medidas, nos hacen pensar que el deterioro fiscal continuaría, lo que llevaría a las calificadoras a seguir recortando la nota soberana.



PABLO LACOSTE

Profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile



¿Qué espera del nuevo gobierno de Gabriel Boric?



Su discurso fue tranquilizador. Contrariamente a lo que temían los economistas ortodoxos, no hizo anuncios de estatización de empresas ni otras iniciativas de socialización de los medios de producción. Tampoco noticias desorbitadas capaces de desequilibrios fiscales ni de poner en peligro la macroeconomía. Al contrario, sus palabras se focalizaron en entregar garantías.



Boric se manifestó consciente de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal para que los avances sociales resulten conquistas permanentes, en línea con la promesa de un país socialmente más justo, políticamente más estable y económicamente equilibrado.



¿Qué efecto puede tener en América Latina?



Su claridad sobre la relevancia del equilibrio fiscal como base para cualquier política pública lo sitúa cerca de los políticos y economistas como Lula en Brasil, y Adolfo Prat Gay y Rodríguez Larreta en Argentina. Representa a la izquierda democrática y republicana. Ha tomado claramente distancia de las tres dictaduras del norte: Nicaragua, Cuba y Venezuela.



¿Qué opina del nuevo mapa político de la región?



Para 2022 lo más probable parece una victoria de Lula en Brasil, lo cual entregará a Boric un aliado estratégico para su política exterior regional. Es posible que Boric se acerque a Lula para apoyarse en su experiencia y para pensar juntos una América del Sur que reúna equilibrio macroeconómico e inclusión social.

RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor general de Portafolio