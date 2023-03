Con golpes políticos se cumple el aniversario de Boric en Chile

Gabriel Boric cumple un año al frente del gobierno de Chile con un duro revés en el Congreso tras el rechazo a su reforma tributaria, pero consolidando un repunte en las encuestas tras un periodo que arrancó con varios tropiezos.



A las puertas del primer aniversario, cuando festejaba mejores cifras de inflación, Boric recibió un duro golpe, la Cámara de Diputados rechazó en general la reforma tributaria que buscaba financiar su plan de reformas sociales. Pilar de su programa, el proyecto de ley buscaba recaudar el equivalente a 3,6 puntos adicionales del PIB, con nuevos tributos a la minería y a las personas de mayores ingresos.



“Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una larga crisis, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están”, dijo Boric.



Ahora debe reponerse del revés tal como lo hizo a los seis meses de llegar al poder, cuando enfrentó el rechazo a una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, proyecto con el que el Gobierno se había comprometido.



“Quiero invitar a que esta fractura no nos domine y a que la superemos. Quiero que sepan que ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro Gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma”, agregó el mandatario luego del voto de los diputados.



Tras un arranque marcado por la expectativa de su instalación, errores ingenuos y la inexperiencia de una nueva generación política surgida de las marchas estudiantiles de la década pasada, Boric se enfocó en hacer frente a las turbulencias económicas, los problemas de seguridad ciudadana y una migración con escaso control, así como manejarse con una minoría oficialista en el Parlamento.



Como resultado, logró aumentar su popularidad. Dos encuestas muestran una mejoría en la aprobación presidencial 35% según Cadem, la mejor cifra desde septiembre pasado; y 39%, según Criteria, el mejor nivel desde que Boric asumió, que refleja el apoyo a su reacción ante la catástrofe de los incendios forestales, mejores resultados en seguridad y alentadoras cifras económicas.



Pese a la resistencia tradicional de la izquierda, Boric ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas, en el sur y norte, para encarar temas de migración irregular, delincuencia y acciones violentas de grupos mapuche.



Cambios en su gabinete



El presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió el pasado 10 de marzo a su canciller y a otros cuatro ministros, en una renovación de su gabinete a un año de asumir el poder como el presidente más joven en la historia del país.



“Lo que me motiva a hacer estos cambios (...) no son presiones políticas ni las compensaciones menores; el propósito de estos cambios es nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión”, dijo Boric.



La renovación alcanzó a los ministerios de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencias.



También realizó cambios en 15 subsecretarías. Por esto, la nueva composición cambia la hegemonía de mujeres en el gabinete, ahora hay 12 ministras y 12 ministros. Antes había 14 mujeres y 10 hombres en el gabinete ministerial. Deja intacto el Comité Político y al equipo económico, que ha logrado exhibir buenas cifras en el ámbito local.



