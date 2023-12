Por qué Chile es el único país de Latinoamérica que no necesita visa para EE. UU.

Archivo particular

Los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo necesitan una visa para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hay 41 excepciones detalladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de esa nación, y entre ellas se distingue una bandera latinoamericana: la de Chile.

El país andino está contemplado en el Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. desde 2014, cuando se lo incluyó en este exclusivo listado. No obstante, esto no significa que los chilenos no necesitan ningún documento para ingresar en territorio norteamericano, sino que deben tramitar el Esta, que dura dos años y permite estar en esa nación durante 90 días.

Los motivos que pusieron a Chile en este lugar

“El Programa de Exención de Visa (VWP) permite a los nacionales de los países participantes designados viajar a los Estados Unidos por turismo y/o negocios (categoría de visa B) por hasta 90 días sin obtención de visa”, detalla el sitio oficial de la Embajada de EE. UU. en Chile.

Además, informa que el 28 de febrero de 2014 este país latinoamericano fue designado para conformar este listado, “facilitando el intercambio internacional y el turismo” y como una señal del interés compartido entre ambas naciones en “mejorar la seguridad al viajar y la expansión de los lazos económicos y culturales”.

Los requisitos que Chile tuvo que cumplir

Cuando Chile se convirtió en el país número 38 en ingresar en este programa, se explicó en el sitio oficial del gobierno andino que tuvieron que cumplir con importantes condiciones.

Estas incluyeron: “La suscripción de acuerdos en materia de cooperación para la prevención y combate de delitos graves y de intercambio de información para la detección del terrorismo, la eliminación del bloqueo temporal de pasaportes robados y perdidos, la implementación del pasaporte electrónico a contar de septiembre de 2013 y la disminución de la tasa de rechazo de visas a menos del 3%, que es el rango fijado por las autoridades estadounidenses para ser parte del VWP”.

