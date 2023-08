China advierte a EE. UU. contra las restricciones comerciales

El primer ministro de China advirtió a Estados Unidos que las medidas para politizar las relaciones comerciales son desastrosas para la economía mundial, según declaraciones recogidas por medios estatales.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, está realizando una visita de cuatro días a China para reducir las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Raimondo se reunió ayer con el primer ministro Li Qiang que crítico las restricciones comerciales estadounidenses, necesarias según Washington para su seguridad nacional.



“La politización de los asuntos económicos y comerciales y la extensión excesiva del concepto de seguridad no solo afectarán gravemente las relaciones bilaterales y la confianza mutua”, dijo el primer ministro a Raimondo, según la agencia oficial Xinhua.



“También perjudicará los intereses de las empresas y los pueblos de ambos países, y tendrá un impacto desastroso en la economía mundial”, agregó.



Las relaciones entre ambas potencias están en su nivel más bajo en décadas, en parte por las restricciones comerciales de Estados Unidos.



(Vea: Acciones de Evergrande se desploman un 80 % en la Bolsa de Hong Kong).



Este mes el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para restringir ciertas inversiones estadounidenses en China en áreas sensibles de alta tecnología, una medida que Pekín considera como “antiglobalización”.



Las nuevas reglas, que deberían implementarse el próximo año, afectan a sectores como los semiconductores y la inteligencia artificial.



(Vea: Los metales con los que China contraataca en su guerra de microchips).



En este sentido, el primer ministro instó a Estados Unidos a cambiar de rumbo, diciendo que “las dos partes deben fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa, reducir la fricción y la confrontación, y promover conjuntamente la recuperación económica mundial y hacer frente a los desafíos globales”.



Por su parte Raimondo enfatizó la importancia de una comunicación abierta y señaló áreas de “preocupación global” como el cambio climático, la inteligencia artificial o la crisis del fentanilo, asegurando que Washington quiere “trabajar con ustedes como dos potencias globales para hacer lo que es correcto para toda la humanidad”.



“El mundo espera que hagamos más, juntos, para resolver estos problemas”, explicó el funcionario.



(Vea: Se disparó la compra de sal en China: a qué se debe).



La incomprensión

Raimondo también reiteró la posición de Estados Unidos de que no está buscando desconectar su economía de la de China.



“Buscamos mantener nuestra relación comercial de US$700.000 millones con China, y esperamos que esa relación pueda proporcionar estabilidad para la relación general”, indicó.



La responsable estadounidense también se reunió con el vice primer ministro de China, He Lifeng, y describió la relación comercial entre los dos países como “una de las más importantes” del mundo”.

​

“Gestionar esa relación de manera responsable es fundamental para nuestras dos naciones y, de hecho, para todo el mundo”, dijo durante una parte de la reunión abierta.



Vale la pena destacar que la funcionaria también hizo hincapié en que Estados Unidos “nunca transigirá en proteger nuestra seguridad nacional”, pero insistió en que Washington no busca “frenar la economía de China”.



(Vea: Qué es y cómo funciona el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics).





AFP