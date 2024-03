China busca prohibir comprar reservas de petróleo estadounidenses en  proyecto de ley 

A China se le prohibiría comprar petróleo de las reservas de emergencia de Estados Unidos según una disposición incluida en la legislación de financiación gubernamental que debe aprobarse y que se dio a conocer el domingo.

Los críticos republicanos han tratado de prohibir la venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a China, después de que casi 1 millón de barriles liberados de la reserva de petróleo en 2022 fueran vendidos a Unipec America Inc., una subsidiaria con sede en Houston de Sinopec Corp, de propiedad china.



La Casa Blanca ha dicho que el Departamento de Energía está obligado por ley a vender petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo en una subasta competitiva al mejor postor, independientemente de si el postor es una empresa extranjera.



La administración Trump vendió petróleo a PetroChina International, una subsidiaria del estado chino PetroChina Co., en 2017. Las "escasas ventas previas de SPR" a entidades chinas amortiguarían el impacto de la disposición, escribió ClearView Energy Partners en una nota a sus clientes el lunes.



Señaló que la medida expiraría a finales del año fiscal 2024 a menos que la renovara el Congreso. La Reserva Estratégica de Petróleo, creada a raíz del embargo petrolero árabe en la década de 1970, se sitúa actualmente en 360 millones de barriles, cerca de su mínimo en 40 años, tras la histórica liberación por parte de la administración Biden de 180 millones de barriles en 2022 para controlar el alto nivel de los precios del petróleo y el gas tras la invasión rusa de Ucrania.



La administración ha estado tratando lentamente de rellenarlo, comprando unos 23 millones de barriles desde el año pasado. El lenguaje en la legislación de financiación gubernamental es similar a un proyecto de ley aprobado por la Cámara controlada por los republicanos el año pasado que prohíbe la venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a China y que nunca fue discutido en el Senado.



El Congreso pretende aprobar el proyecto de ley antes de la fecha límite de cierre parcial del viernes.

BLOOMBERG