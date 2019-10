China busca un acuerdo comercial limitado con EE. UU.

China aún está dispuesta a llegar a un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos, dijo un funcionario con conocimiento directo de las conversaciones, lo que indica que Pekín está centrada en limitar el daño a la segunda mayor economía del mundo.



Los negociadores que se dirigen a Washington para las conversaciones que comienzan este jueves no son optimistas sobre un acuerdo amplio que ponga fin a la guerra comercial entre los dos países, dijo el encargado, que pidió que no se revelara su identidad ya que las conversaciones son privadas.



Pero China aceptaría un acuerdo limitado mientras el presidente Donald Trump no introduzca nuevos aranceles, entre ellos dos rondas de gravámenes más altos que entraran en vigor este mes y en diciembre, dijo el funcionario. A cambio, Pekín ofrecería concesiones no esenciales como compras de productos agrícolas, sin ceder en los principales puntos conflictivos, añadió la fuente, sin ofrecer más detalles.



La última ronda de conversaciones comerciales se produce días después de que la Casa Blanca anunciara una lista negra de empresas tecnológicas chinas sobre su presunto papel en la opresión en la región de Xinjiang del extremo occidental, así como sobre la prohibición de visados a funcionarios relacionados con la detención masiva de musulmanes.



Al mismo tiempo, un conflicto por la libertad de expresión entre China y la Asociación Nacional de Baloncesto, provocado por un tuit que respaldaba a los manifestantes de Hong Kong, muestra la creciente brecha entre los países.



"Creo que podría haber un gran avance en las próximas conversaciones comerciales, ya que ambas partes han expresado buenos gestos y señales positivas", dijo Hubo Jianguo, exfuncionario del Ministerio de Comercio chino, que ahora es vicepresidente de la Sociedad China para Estudios de la Organizacion Mundial del Comercio. "La reciente lista negra y las sanciones de Estados Unidos son solo otra táctica habitual para mostrar que tiene múltiples herramientas en las negociaciones comerciales en consonancia con la política de máxima presión de Trump. No nos sorprende y no deberíamos tomarlo demasiado en serio".



'Bloomberg News' informó el mes pasado que la Administración Trump ha considerado ofrecer un acuerdo limitado que retrasaría o incluso reduciría algunos aranceles estadounidenses por primera vez a cambio de los compromisos chinos sobre propiedad intelectual y compras agrícolas. Hay incertidumbre sobre la fortaleza de la economía estadounidense mientras Trump se enfrenta a elecciones el próximo año. El Gobierno del presidente Xi Jinping se encuentra bajo presión para frenar una ampliación del conflicto a medida que la guerra comercial se suma a los factores que lastran la economía china.



Por otra parte, China se ha resistido a introducir cambios en sus propias políticas industriales y económicas que puedan debilitar en teoría el control del Partido Comunista.





Bloomberg