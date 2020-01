China confirma que sellará acuerdo comercial parcial con EE.UU.

El vice primer ministro chino Liu He viajará a Washington del 13 al 15 de enero para firmar el acuerdo preliminar que establecerá una tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, confirmó este jueves el ministerio chino de Comercio.



El 31 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el 15 de enero iba a firmar en la Casa Blanca el acuerdo parcial concluido con China después de meses de enfrentamiento y de alzas de aranceles.



Hasta el momento, China no había confirmado la firma de ese acuerdo, cuyo texto no ha sido publicado.



Desde marzo de 2018, Estados Unidos y China se enfrascaron en una batalla de aumento de los aranceles de importación que afectó a centenares de miles de millones de dólares de comercio anual, lo que tuvo un duro impacto en la economía china y desaceleró la economía mundial.



Según Estados Unidos, el acuerdo incluye avances en materia de transferencia de tecnología para las empresas extranjeras implantadas en China y un mejor acceso al mercado chino para las empresas del sector financiero.



El acuerdo, según Estados Unidos, estipula también que China comprará productos agrícolas estadounidenses por un monto de 200.000 millones de dólares durante dos años.



Sobre este punto, el portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng, no confirmó la cifra de 200.000 millones.



A cambio de esos compromisos chinos, el gobierno estadounidense renuncia a imponer nuevos aranceles a los productos chinos.



China aceptó además disminuir en un 50% los aranceles impuestos el pasado 1 de septiembre a productos estadounidenses por un monto de 120.000 millones de dólares anuales.



El 31 de diciembre, Trump anunció también que en "una fecha ulterior" viajará a Pekín para iniciar las discusiones sobre la "fase 2" de este acuerdo.



AFP