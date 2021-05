La apuesta de China para frenar a los especuladores

Archivo particular

China intensificó su lucha contra el alza de los precios de los productos básicos y convocó a altos ejecutivos a una reunión en la que amenazó con castigar severamente las violaciones, desde especulaciones excesivas hasta divulgación de noticias falsas.



El Gobierno mostrará "tolerancia cero" al comportamiento monopolista y al acaparamiento, dijo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés) después de que los líderes de los principales productores de metales fueran convocados el domingo a una reunión en Pekín con múltiples departamentos gubernamentales.



El impulso para frenar el aumento de los precios de los metales se extendió por los mercados, con una caída del acero de hasta un 6% y una baja del mineral de hierro cercano al límite diario, antes de que los precios se estabilizaran más adelante en la sesión.



La mayoría de los metales básicos también estaban bajo presión. Ha habido advertencias constantes por parte del Gobierno sobre las consecuencias de los precios de las materias primas, que están cerca del nivel más alto en casi una década.



Pero aparte de los cambios en las reglas de negociación en las bolsas de futuros, no ha habido mucha acción.



Pekín se enfrenta a un "posible agotamiento de las opciones de política" para frenar el repunte, dijo Citigroup Inc. en una nota.



Al apuntar a los precios de los productos básicos, las autoridades están luchando contra las tendencias sobre las que solo tienen un control parcial a medida que la economía de todo el mundo reinicia con cadenas de suministro ajustadas.



El Gobierno también está abordando las consecuencias de sus propios esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha contribuido al aumento de los precios.



Los dichos de la NDRC son los comentarios más duros del Gobierno hasta ahora, que comenzó a advertir sobre los precios más altos de las materias primas en abril.



A los funcionarios de las firmas de mineral de hierro, acero, cobre y aluminio que se reunieron con cinco agencias estatales en Pekín el domingo se les informó que una especulación excesiva y el aumento de los precios internacionales eran los culpables de los recientes avances.



Las empresas clave deberían "cumplir activamente sus responsabilidades sociales" y liderar el mantenimiento del orden del mercado, dijo la NDRC en un comunicado.



"No deben coludirse para manipular los precios, ni crear ni difundir información que eleve los precios, ni acumular e impulsar los precios al alza".



Ha habido una cantidad inusual de atención de los encargados de formular las políticas sobre los productos básicos en las últimas semanas.



Los precios industriales de China subieron en abril al ritmo más rápido en más de tres años, lo que generó preocupaciones de que las materias primas más caras podrían obstaculizar la recuperación económica o alimentar los precios al consumidor.



Bloomberg