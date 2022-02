China encrucijada: entre compromiso con Rusia y sanciones de occidente

Al menos dos de los bancos estatales más grandes de China han restringido el financiamiento para la compra de productos básicos rusos, lo que resalta los límites de la promesa de Pekín de mantener lazos económicos con uno de sus socios estratégicos más importantes de cara a las sanciones de parte de Estados Unidos y sus aliados.



Las unidades offshore de Industrial & Comercial Bank of China Ltd. (ICBC) dejaron de emitir letras de crédito denominadas en dólares estadounidenses para la compra de productos básicos rusos listos para la exportación, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Las letras de crédito denominadas en yuanes todavía están disponibles para algunos clientes, previa aprobación de altos ejecutivos, dijeron las personas, que pidieron el anonimato.



La medida se dio tras la invasión rusa de Ucrania, que desencadeno una ola de sanciones de países como EE.UU., el Reino Unido y Japón y avivo especulaciones de que podrían seguir más. Dado que las letras de crédito vinculadas a productos básicos se emiten con tanta frecuencia, serian de las primeras transacciones afectadas por la amenaza de sanciones.

Bank of China Ltd. también ha reducido la financiación de productos básicos rusos en función de su propia evaluación de riesgos, dijo otra persona. El banco aún no ha recibido orientación explicita sobre Rusia por parte de los reguladores chinos, dijeron dos personas.



La respuesta de los bancos chinos podría ser temporal, especialmente dado que las sanciones occidentales hasta ahora no han afectado al sector energético de Rusia. No está claro si los bancos chinos se han retirado de otras formas de financiación para empresas e individuos rusos, y sus políticas podrían cambiar.

Las restricciones resaltan el difícil acto de equilibrio que enfrentan las instituciones financieras más grandes de China y el presidente de la nación, Xi Jinping. Si bien Rusia es un importante proveedor de energía para China y estos países a menudo se alinean en disputas geopolíticas con EE.UU., el peso económico de Rusia palidece en comparación con las naciones occidentales que compran muchas de las exportaciones de China y controlan su acceso al sistema financiero internacional dominado por el dólar.

Los cuatro bancos más grandes de China han cumplido con las sanciones anteriores de EE.UU. contra Irán, Corea del Norte e incluso altos funcionarios en Hong Kong porque necesitan acceso al sistema de compensación de dólares estadounidenses, dijo una persona familiarizada con el asunto.



En una llamada telefónica con Vladimir Putin el viernes, Xi insto al líder ruso a negociar con Ucrania para calmar las tensiones. "Las instituciones financieras chinas se toman en serio el cumplimiento de las sanciones", dijo Ben Kostrzewa, asesor legal extranjero en Hogan Lovells en Hong Kong, quien anteriormente manejo disputas y negociaciones entre EE.UU. y China en la Oficina de Representación Comercial de EE.UU.

"No quieren ser sancionados ellos mismos, no pueden perder el acceso a las transacciones en dólares estadounidenses, por lo que tendrán que pensarlo muy seriamente, cualquiera que sea el impacto geopolítico". El ICBC, Bank of China y la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Dado que prestamistas internacionales como ING Groep NV y Rabobank también imponen restricciones a la financiación del comercio de materias primas vinculadas a Rusia, la demanda de exportaciones de recursos de la nación podría disminuir. Los importadores de carbón de propiedad estatal china no pueden obtener líneas de crédito de los bancos en Singapur para los envíos desde Rusia, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

EFE