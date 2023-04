La otra revolución de China

China era un país pobre, atrasado y en donde millones de personas pasaban hambre hasta finales de los años 70 del siglo XX pero podría sustituir a Estados Unidos como la mayor potencia económica en 2028.



La predicción original se adelantó en cinco años, según el Centro británico de Investigación Económica y de Negocios (CEBR, por sus siglas en inglés) por el hábil, rápido y estricto manejo que le dio a la pandemia, lo que convirtió a China como el único país del mundo en evitar la recesión de 2020.



Por lo tanto, el país debe aumentar su ritmo de crecimiento, comparado con el de Estados Unidos y Europa, y alcanzar en promedio el 5,7% entre 2021 y 2025, calcula la entidad.



Pero, para algunos economistas no hay que esperar hasta el 2028. “China no sólo es ya el primero del mundo en lo económico sino que busca controlarlo. Quiere formar una comunidad de destino común y reformar el gobierno mundial, como lo anunció el presidente chino Xi Jinping hace poco”, dice a Portafolio José Vicente Zambrano.



Otros no están tan seguros de su supremacía de China pero reconocen sus vertiginosos avances: “Vi un país en rápido desarrollo, con gran infraestructura de vías e importantes avances industriales”, admite el ingeniero colombiano R. Garzón que visitó China para comprar tecnología a finales de 2019, antes de la pandemia.



Lo que importaba entonces como ahora, recuerda, era producir todo a bajo costo y, en la época, parecía no existir una gran preocupación por el cambio climático.



Pero, China ha anunciado que considera la solución al problema climático desde la inteligencia artificial y se estima que su próxima oportunidad de crecimiento estaría, precisamente, en reparar el medio ambiente.



El desarrollo interno en el que se empeñó el gigante hace más de 40 años, prosiguió, pese a la crisis sanitaria, al igual que su agresiva expansión económica, política, comercial y cultural externa. La otra revolución que transformó a la comunista República Popular China en una gran potencia capitalista, sin abdicar de su ideología ni del partido único, ha sido silenciosa, cobijada por la “humildad del polvo” como decía Gandhi y caracterizada por la persistencia china, sin rendirse “nunca, nunca, nunca”, como aconsejaba Winston S. Churchill.



Avances e influencia



El poder económico, político, social y militar de China avanza a gran velocidad por el mundo y el gigante asiático trata de penetrar en todos los niveles de la sociedad en los países con los que se interrelaciona, según el ‘Índice de China’, un estudio divulgado este año por el Laboratorio Doublethink, una organización civil dedicada a estudiar la influencia del autoritarismo digital chino.



La investigación sostiene que China mantiene una estrategia de penetración política, económica, militar, académica y comunicacional en esas naciones, tras analizar datos de 82 naciones en nueve regiones entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022.



Concluyó, entre otras cosas, que Perú, más que Venezuela o Bolivia, es el país más cooptado por China en América Latina, donde el gigante “se ha hecho muy fuerte”, como reconoció Andrés Allamand, ex canciller chileno y Secretario General Iberoamericano, antes de la cumbre de Santo Domingo, este año. El comercio entre China y América Latina superó los US$300.000 millones en 2020, y podría crecer más debido a la rápida industrialización y urbanización del país, que ha impulsado la demanda de materias primas.



En Colombia la inversión China se triplicó entre 2021 y 2022. En el primer año, un poco paralizado por la pandemia, alcanzó los US$83,5 millones pero creció un 218% y registró US$265,5 millones hasta diciembre de 2022, según el Banco de la República. Para el 2023 China programa un crecimiento económico de 5%; lograr la estabilidad, como meta principal de la pospandemia, y aumentar su gasto en defensa un 7,2% (a US$224.384 millones) anunció el ex primer ministro, Li Keqianga, en marzo. Cepal calcula un crecimiento regional de apenas el 1,3% para este año.



¿Cómo se enriqueció?



Desde finales de la década del 70 y bajo la dirección de Deng Xiaoping, China ingresó en una acelerada modernización. Se abrió al mundo, a la educación y capacitación de su pueblo y se aproximó y aceptó la ayuda de EE. UU., bajo el gobierno del ex presidente demócrata Jimmy Carter (1977-1981).



Sus principales ciudades se transformaron a gran velocidad y externamente el país expandió agresivamente sus negocios a nivel global: en la actualidad no sólo es una superpotencia económica sino que le está haciendo contrapeso a EE. UU. y al FMI al conceder préstamos de emergencia, en su moneda, a países agobiados por la deuda como Turquía, Argentina, Sri Lanka y otros.



En los últimos años desembolsó US$240.000 millones en financiamientos de emergencia de ese tipo y más de US$40.000 millones sólo en 2021, según un estudio realizado por expertos estadounidenses y europeos con base en estadísticas de AidData, un laboratorio de innovación e investigación de la universidad pública norteamericana William & Mary, en Virginia.



“La posición emergente de China como prestamista de última instancia refleja su estatus evolutivo como superpotencia económica en un momento de debilidad mundial. Decenas de países tienen dificultades para pagar sus deudas, pues la desaceleración de la economía y el aumento de las tasas de ponen a muchas naciones al borde del abismo”, dice un análisis The New York Times.



Resalta que los países a los que China ha ayudado “ienen una importancia geopolítica, como una buena ubicación estratégica, o muchos recursos naturales”.



China también prestó US$900.000 millones a 151 países de ingresos bajos y medios, principalmente, para la construcción de carreteras, puentes, presas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, según otros informes.



La creciente importancia económica de China se reflejó cuando, por primera vez en la historia, un presidente chino, Xi Jinping, pronuncio el discurso de apertura del foro económico mundial en Davos (Suiza) y defendió el libre comercio y la globalización en enero de 2017.



GLORIA HELENA REY