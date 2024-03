Las razones por las que varios expertos recomiendan no hacer inversiones en China

En el tiempo reciente, el valor de las acciones en la bolsa china se han comportado de manera negativa, dejando a los entusiastas por invertir en el gigante asiático con un mar de dudas e incertidumbre o, por lo menos, es lo que asegura la responsable de inversiones de la división de gestión de patrimonios de Goldman Sachs.



"Nuestros clientes nos preguntan lo mismo: teniendo en cuenta lo barato que parece China, lo inevitable es que la gente diga 'Bueno, ¿habrán descontado ya lo peor?'", dijo Sharmin Moissavar-Rahmani, en declaraciones para Bloomberg Televisión. "En nuestra opinión, no conviene invertir en China".



La experta dio sus argumentos por los que asegura que es una mala idea invertir en Chan, en los que incluyó las previsiones de una ralentización constante de la economía del gigante asiático a lo largo de la próxima década.



A su parecer, China se enfrena a un deterioro inmobiliario, infraestructuras y exportaciones. De igual manera, añadió que la ausencia de claridad de la elaboración de políticas en China, junto a la irregularidad de la información económica, hacen aún más difuso y complicado el invertir en el país.

Y es que en el último año, según 'Bloomberg Línea', el gobierno chino ha instado en la importancia de la seguridad de la información, estableciendo restricciones a la información que pueda salir de sus fronteras. De igual manera, la oficina estadística nacional suspendió temporalmente ciertas cifras de desempleo.



"No está claro cuál será la dirección general de la política a largo plazo", dijo la experta, para Bloomberg Televisión. "Las incertidumbres políticas generalmente ponen un límite al mercado de valores".



El índice de referencia CSI 300 cayó en febrero a un mínimo de cinco años, en medio de preocupaciones sobre el estado de la demanda internas en un momento en el cual las tensiones geopolíticas están cada vez más agudas. Desde ese entonces, se ha recuperado luego de que reguladores ejecutaran medidas para darle freno a las ventas e impulsar las compras institucionales, según Bloomberg Línea.

Es posible que se produzcan varias medidas de estímulo en el corto plazo, pero el sector inmobiliario de China sigue sin tocar fondo, según, Mossavar-Rahmani.



"Los datos no están claros; realmente no tenemos una buena idea de cuál fue el crecimiento el año pasado o cuál será este año", añadió.



Si bien China dio a conocer una tasa de crecimiento por encima del 5 % para 2023, "la mayoría de la gente piensa que esa no es la cifra de crecimiento real; en realidad fue mucho más débil", mencionó.



