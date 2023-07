Por qué la recuperación de la economía de China experimenta un frenazo

Tras un prometedor inicio de año, la recuperación pospandémica de la economía china parece haberse ralentizado, creciendo menos de lo esperado en el segundo trimestre, con un 6,3% en términos interanuales. Estas son cinco claves de lo qué ocurre en la segunda mayor economía mundial:



Baja demanda

Analistas dice que hay bajo consumo y cautela en los hogares sobre sus perspectivas de ingresos y empleo. Eso, y un récord (21,3 %) de desocupación juvenil, ha hecho que los chinos prefieran ahorrar: en junio, las ventas minoristas subieron 3,1%, menos de lo estimado.



Además, hay un descenso de la demanda proveniente del exterior por la normalización pospandémica del consumo, y la alta inflación en buena parte del mundo desarrollado y a las perspectivas de recesión.



La caída del 8,3% de las exportaciones chinas en junio marca una tendencia negativa, pero en el acumulado semestral crecen (3,7%) y se podrían beneficiar de la debilidad del yuan. Hay que recordar que la base comparativa es alta pues la demanda de bienes chinos subió en pandemia.



Riesgos de deflación

La caída de la demanda es, en buena parte, responsable de la deflación, que en junio tuvo su noveno mes consecutivo de contracción al bajar 5,4%, lo que situó al IPP, su indicador oficial, en mínimos de los últimos siete años.



Aunque se esperaba que el IPP bajase tras tocar máximos desde mediados de los 90 en 2021, analistas dicen que su tendencia actual no se debería únicamente a una caída de los precios de las materias primas sino también a una creciente ralentización de la actividad en el sector industrial, afectado igualmente por una caída de utilidades. Y la inflación, que en otras potencias económicas ha presentado alzas, quedó congelado en 0%, su tasa más baja en 28 meses.



Crisis inmobiliaria



El sector y sus agregados pesa un 30% del PIB. Muchas empresas comenzaron a tener problemas de liquidez en 2021 tras las limitaciones impuestas por Pekín a su capacidad para financiarse vía apalancamiento, y la desconfianza de los posibles compradores se tradujo en un frenazo del mercado y una bajada de precios debido a que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.



En el primer semestre, la inversión en promoción inmobiliaria cayó 7,9%, ensanchando así la bajada del 7,2% registrada hasta mayo y acumulándose a la del 10% del 2022. Ante la oleada de impagos entre las promotoras, los reguladores prolongaron recientemente la vigencia de un paquete de 16 medidas de apoyo.



Recuperar confianza

Otra de las prioridades de Pekín es tratar de recuperar la confianza del sector privado, afectado durante lo más duro de la pandemia ante los repetidos confinamientos y los impredecibles giros de la política nacional del cero covid. Muchos negocios esperan y no tratarán de expandir operaciones hasta que haya un repunte total de la demanda.



Conviene seguir de cerca la agenda del nuevo primer ministro, Li Qiang, quien en las últimas semanas ha escenificado el final de la campaña reguladora contra las tecnológicas, se ha reunido con expertos en macroeconomía y ha prometido nuevas medidas de apoyo. Pero hay riesgos de que China no cumpla con su objetivo de crecimiento del PIB para este año, del 5%.



EFE