China ratifica el mayor tratado de libre comercio del mundo

China anunció este lunes que ha ratificado oficialmente la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, que firmaron el pasado mes de noviembre 15 países de la región Asia-Pacífico tras ocho años de negociaciones.



El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, indicó hoy en una rueda de prensa celebrada en paralelo a la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que queda "a la espera" de que el resto de miembros lo ratifiquen también para que entre en vigor.



"Es necesario que seis países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y tres países no miembros ratifiquen el acuerdo. Cuanto antes entre en vigor, antes se beneficiarán los pueblos de los países firmantes", dijo Wang.



El acuerdo, firmado en noviembre de forma virtual debido a la pandemia de la covid-19, representa cerca de un tercio de la economía mundial, con un PIB combinado de unos 26,2 billones de dólares (22,14 billones de euros) en la región con mayor crecimiento del mundo.



Antes de su entrada en vigor, la RCEP deberá ser ratificada por los diferentes países, que también son responsables del 28 % del comercio mundial y comparten un mercado de unos 2.200 millones de personas, el 30 % de la población mundial.



La RCEP incluye a los diez miembros de la Asean, así como a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.



La Asean está formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, que en 2020 asumió la presidencia rotatoria del bloque.



Algunos expertos creen que la RCEP beneficia estratégicamente la posición de Pekín en la región respecto a Estados Unidos, que bajo la presidencia de Donald Trump optó por una política proteccionista en el comercio internacional.



Una de las primeras decisiones de Trump cuando accedió al cargo fue sacar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que negociaba con más de una decena de países de América y Asia-Pacífico, sin incluir a China.



Entretanto, China ha seguido avanzando en su campaña para ampliar sus redes de influencia en los mercados emergentes, lo que ha llevado a algunos sectores de Estados Unidos a urgir al nuevo presidente, Joe Biden, a que vuelva a integrar al país en el TPP del que Trump se retiró.



No obstante, Biden no ha mostrado hasta el momento ninguna prisa por negociar una reincorporación a ese tratado comercial, ahora conocido como CPTPP y firmado por 11 países del Pacífico.



EFE