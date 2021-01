China restringe a 18 millones de personas para frenar rebrote de covid

China restringió el viernes los movimientos de 18 millones de personas para frenar el rebrote más grave de coronavirus en seis meses en el país, en un momento en que la pandemia deja cifras preocupantes en Brasil, México y Estados Unidos y ha atrincherado de nuevo a Europa.



En las ciudades chinas de Shijiazhuang y Xingtai, en la provincia de Hebei, aledaña a Pekín, donde viven cinco millones de personas, los habitantes quedaron confinados. Y en las vastas zonas rurales que las rodean, donde residen otros 13 millones de personas, se les dio la orden de limitar al máximo sus movimientos, aunque no deberán respetar por ahora un confinamiento total.



En toda la región se llevan a cabo test de diagnóstico masivos y más de 6,7 millones de personas ya se sometieron a uno. En la última semana se registraron en Hebei 310 casos de covid-19. Son cifras que pueden parecer ridículas en otros países, pero no lo son en China.



Desde que el virus irrumpió en la ciudad de Wuhan, a finales de 2019, el país ha registrado 4.634 muertos, el último de ellos en mayo. Mientras tanto, en todo el mundo, la pandemia se ha cobrado casi 1,9 millones de vidas y ha contagiado a más de 88 millones de personas.



"SOBREVIVIR A ENERO"



En las últimas horas, las cifras que llegan de América Latina y el Caribe también son preocupantes. En total, la región supera los 523.000 fallecidos y los 16 millones de contagios.



En Brasil, segundo país más enlutado del mundo por la pandemia, el coronavirus ya ha matado a más de 200.000 personas y sigue avanzando. El jueves fallecieron 1.524 personas en el país, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia.



También se registraron más de 87.000 contagios, un récord absoluto. Los expertos prevén además que estas cifras empeoren en los días venideros, fruto de las reuniones de las fiestas de fin de año. Los hospitales de grandes ciudades como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte reportaron recientemente tasas de ocupación superiores al 90%.



En Manaos, en Amazonia, una de las ciudades más golpeadas durante los primeros meses de la pandemia, vuelven a repetirse las imágenes de los hospitales llenos y de camiones frigoríficos habilitados para conservar los cuerpos a la espera de ser enterrados.



"No sé cómo vamos a sobrevivir en enero", afirmó Paulo Lotufo, profesor de Epidemiología en la Universidad de Sao Paulo (USP). En este momento, no hay fecha prevista para comenzar a vacunar a la población y el gobierno se ve muy cuestionado por su falta de rumbo ante la pandemia.



"Lamento, hoy estamos llegando a las 200.000 muertes", pero "la vida continúa", afirmó el presidente Jair Bolsonaro en su transmisión semanal por Facebook. "No sirve de nada continuar (...) esa vieja historia de quédese en casa que después nos ocupamos de la economía.



No podemos transformarnos en un país de pobres, de desempleados", agregó. En México también se registró el jueves un récord diario de contagios de covid-19: 13.734 casos confirmados en las últimas 24 horas, un alza sin precedentes desde que inició la propagación del virus en el país. México ya contabiliza casi 1,5 millones de infecciones y más de 131.000 decesos desde febrero.



Es el cuarto país del mundo más enlutado por el virus por detrás de Estados Unidos, Brasil e India. México comenzó a vacunar el 24 de diciembre con el fármaco de Pfizer/BioNTech y también ha autorizado la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la universidad de Oxford.



En Colombia, uno de los países más castigados de América Latina con más de 45.000 muertes y 1,73 millones de contagios, más de 30 millones de personas entraron en un confinamiento más estricto desde el jueves y durante cinco días, ante el aumento de los casos tras las fiestas navideñas.



"PODRÍA SER UNO DE ELLOS"



En Estados Unidos, se registraron 3.998 muertes por covid-19 el jueves, una cifra récord, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, en la jornada también hubo más de 265.000 nuevos casos.



La cifra de personas hospitalizadas es también la más alta desde el inicio de la pandemia, con más de 132.000 pacientes. El país, el más golpeado por el virus, con más de 365.000 muertes y 21,5 millones de contagios, registra una situación preocupante en el sur y el oeste.



Las cifras en Los Ángeles son especialmente aterradoras: uno de cada 12 ciudadanos ya se ha contagiado y una persona de cada cinco que se somete a un test de diagnóstico da positivo.



"Es duro (...) Vemos familias enteras que enferman de repente, todos a la vez", lamenta Vanessa Arias, enfermera del hospital Martin Luther King Jr. "Podría ser uno de ellos, es realmente triste cuando muere gente que se nos parece tanto".



En Europa, donde ya hay 28 millones de casos de coronavirus y más de 607.000 fallecidos, la situación es "alarmante", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido sobre todo a la nueva cepa del virus, detectada en primer lugar en el Reino Unido, que es mucho más contagiosa.



Por ello, las restricciones se mantienen y aumentan en varios países e intenta acelerarse la vacunación. Este viernes, la Unión Europea (UE) anunció que ha duplicado la cantidad de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech encargadas y que dispondrá de un total de 600 millones.



Según datos suministrados este viernes por el laboratorio alemán BioNTech, su vacuna contra el covid-19 sí parece eficaz contra una "mutación clave" de las variantes británica y sudafricana del coronavirus, según los estudios provisionales realizados hasta ahora.



AFP