China-Rusia, dupla clave más allá del comercio y la guerra

La guerra en Europa oriental entre Rusia y Ucrania está dejando entrever cómo se alinean las distintas potencias mundiales en torno a objetivos comunes. Tal es el caso de la relación entre Pekín y Moscú, un dueto que puede tener la “llave” para la resolución del conflicto y que está tomando cada vez más fuerza en la opinión pública.



China se ha mostrado ambiguo desde el estallido del conflicto. Mientras por un lado pide que se respeten la integridad geográfica de cada territorio, lo que claramente es un llamado de condena a la guerra, ha evitado usar la palabra “invasión” y ha condenado la ola de sanciones de Occidente contra Rusia.



“En este contexto del conflicto, China no ha sido un actor determinante y ha adoptado una actitud y posición prudente. Además, en el sentido de no generar desconfianza en los intereses históricos que China tiene sobre Taiwán. Son contextos distintos”, señaló Jonathan Benavides, docente de relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). También, desde Estados Unidos se le ha acusado de que “conocía, aprobaba o apoyaba” la invasión, algo que han rechazado rotundamente, y también ha sido advertida de “las consecuencias” de que apoye a Rusia militar y económicamente.



UNA ESTRECHA RELACIÓN COMERCIAL



Más allá de los dimes y diretes entre dos de las potencias más grandes del mundo, lo cierto es que desde los números que deja el comercio exterior puede apreciarse la estrecha relación que poseen Pekín y Moscú.



De acuerdo con las cifras reportadas por la Administración General de Aduanas de China, el comercio bilateral entre el gigante asiático y su vecino ruso sumó US$146.887 millones, lo que representó un incremento de 35,9% versus todo el año 2020.



Las exportaciones hacia Rusia crecieron 33,8% frente al 2020, engrosando US$67.565 millones, mientras que las importaciones sumaron US$79.321,9 millones, aumentando un 37,5% contra el año 2020, donde circuló la pandemia.



Entre los principales producto que se comercializaron en este período está el petróleo, gas natural, carbón.



De hecho, de acuerdo con datos de la agencia Reuters, el comercio entre ambos Estados ha crecido en un 50% desde que Rusia se anexó Crimea en 2014 y espera alcanzar un volumen de US$250.000 millones para 2024, según señaló Vladímir Putin, mandatario ruso.



Después de Arabia Saudita, Rusia es el segundo proveedor de petróleo de China, ocupando el 15,5% de las importaciones totales del gigante asiático. Actualmente el 40% del suministro se realiza a través del oleoducto ESPO de 4.070 kilómetros.

Asimismo, Rusia es el tercer proveedor de gas natural de los chinos, cubriendo cerca del 5% del total de la demanda a lo largo del año pasado.



En carbón, el gigante euroasiático fue el segundo proveedor de China en 2021.

Ahora bien, en relación con los dos primeros meses del año, cuando aún no había estallado la guerra, el comercio bilateral entre China y Rusia creció 38,5% versus el mismo 2021 y sumó US$26.431,2 millones.



En este lapso bimestral, las exportaciones chinas a Rusia fueron por US$12.617,7 millones y crecieron 41,5%, al tiempo que las importaciones fueron de US$13.813,4 millones y crecieron 35,8%.



“Los acuerdos de cooperación y la actual relación podrán ser un eje clave para la resolución del conflicto porque China como gran socio comercial puede garantizarle a Rusia recuperar ciertos espacios de ingresos perdidos por las sanciones desde el estallido. Además, China puede surgir como un gran mediador ya que tiene grandes intereses”, dijo Benavides, especialista en geopolítica de Rusia, Europa del Este y Oriente Medio.



LOS ORÍGENES DE LA RELACIÓN



Aunque hoy en día se muestren como una relación fuerte, de acuerdo con el docente Benavides, “históricamente no han sido las mejores” y sostiene que “podrían existir ciertas previsiones en cuanto a la fraternización de ambos Estados”.



Es preciso recordar que tanto China como Rusia comenzaron a coincidir en distintos temas, entre ellos, el económico, una vez que cayó la Unión Soviética y Pekín comenzó con su proceso transformacional de su política. Así, ambos Estados “prometieron” ser un contrapeso para potencias como Estados Unidos.



SINOPEC PARA OPERACIONES



Sinopec, una de las principales compañías petroleras de China, pausó sus proyectos en Rusia, de acuerdo a información publicada este viernes por la agencia Reuters que citó a fuentes particulares.



La medida se habría tomado “atendiendo un llamado de cautela” del Gobierno chino ante el avance y cerco de las sanciones económicas y financieras que Occidente le ha impuesto a Moscú desde la invasión a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero, las principales empresas energética de China “han estado evaluando el impacto de las sanciones”, dijeron fuentes a la agencia Reuters.

ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio