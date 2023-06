China tendría centro de espionaje en Cuba desde 2019, según EE. UU.

Recientemente la Casa Blanca reveló información clasificada de sus servicios de inteligencia que involucra a China en presuntas actividades de espionaje en Cuba.



La información se conoció cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca

en enero de 2021. Se supo que supuestamente China intentaría crear centros de espionaje en Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y África. Y que además buscarían inteligencia en Cuba.



Para ello crearían centros con decenas de espías o puestos de escucha equipado con una antena, de acuerdo con la información publicada por la Casa Blanca.



Washington tendría esta información en su poder desde 2019 o incluso antes.



La publicación se produce en un contexto particular, pues días antes el diario The Wall Street Journal publicó información sobre posible acuerdo entre China y Cuba para construir un gran centro de espionaje en la isla.



Esto fue negado por los altos funcionarios de Cuba.



Inicialmente, la información del diario fue calificada por la Casa Blanca como "inexacta". Sin embargo, con la tormenta de críticas que recibió el presidente Biden, especialmente de los representantes en el Congreso de Florida, se vio obligado a divulgar.



Según lo expuesto, este problema no es nuevo, también se sabía durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).



Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en una declaración a los medios que: "Se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la isla".



Por su parte, el Gobierno chino acusó a Estados Unidos de "difundir rumores y calumnias".



EFE