China termina el 2019 golpeada por la guerra comercial

El comercio internacional de China ralentizó su crecimiento al 3,4 % en 2019 al verse afectado por la guerra comercial con Estados Unidos, país con el que los intercambios decrecieron un 10,7 %, según datos oficiales publicados hoy.



Según las cifras divulgadas este martes por la Administración General de Aduanas, el volumen total de intercambios de China con otros países se situó en 31,54 billones de yuanes (4,57 billones de dólares, 4,12 billones de euros).



Las exportaciones crecieron un 5 % en 2019 hasta 17,23 billones de yuanes (2,5 billones de dólares, 2,24 billones de euros), mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 1,6 %, hasta 14,31 billones de yuanes (2,08 billones de dólares, 1,86 billones de euros).



Esas cantidades suponen que el superávit comercial se expandió un 25,4 %, al totalizar 2,92 billones de yuanes (423.551 millones de dólares, 380.292 millones de euros).



A pesar de que se la tasa de crecimiento fue menor a la de los dos años anteriores -la ralentización con respecto a 2018 fue de 6,3 puntos porcentuales-, Aduanas celebró que tanto el volumen total de comercio como las importaciones y las exportaciones marcaron cifras nominales récord en 2019.



En el desglose por productos, llama la atención el fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo (75 %), producto muy demandado por los consumidores chinos y cuyo suministro en el país se vio bastante afectado por la epidemia de peste porcina africana. Las compras al exterior de carne de ternera, empleada como sustitutivo del marrano, también experimentó un notable incremento (59,7 %).



EL SUDESTE ASIÁTICO YA SUPERA A EE.UU.

​

El contexto comercial de China estuvo marcado el año pasado por el desarrollo de la guerra comercial con Estados Unidos, que provocó que los intercambios con ese país cayesen un 10,7 % hasta 3,73 billones de yuanes (541.779 millones de dólares, 486.434 millones de euros). La cifra significa que Estados Unidos ya no es el segundo mayor socio comercial de China, y cae a la tercera posición de esa tabla, aunque todavía con mucha superioridad sobre el cuarto en liza, Japón.



Las exportaciones al país norteamericano se contrajeron un 8,7 %, hasta 2,89 billones de yuanes (418.426 millones de dólares, 375.711 millones de euros), mientras que las importaciones desde Estados Unidos sufrieron aún más al reducirse un 17,1 %, a 845.380 millones de yuanes (122.593 millones de dólares, 110.082 millones de euros).



Esta diferencia entre compras y ventas llevó al superávit comercial de China frente a Estados Unidos, uno de los principales motivos por los que la Administración del presidente, Donald Trump, decidió declarar la guerra comercial, al situarse en 2,04 billones de yuanes (295.832 millones de dólares, 266.542 millones de euros), lo que supone una reducción del 4,7 %.



Mientras el comercio con Estados Unidos bajaba, China ensanchó un 8 % sus intercambios con su principal aliado en el comercio, la Unión Europea (UE), especialmente con el Reino Unido (12 % más). Uno de los protagonistas del año comercial fue la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), bloque regional con el que China elevó sus negocios un 14,1 % y que tomó el lugar de EE.UU. como segundo mayor socio comercial de Pekín.



Asimismo, el país asiático realizó un 8 % interanual más de compras y ventas en Latinoamérica en 2019, y un 6,8 % más en África. Las autoridades aduaneras del país destacaron también el crecimiento del comercio con los países que forman parte de la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda, que se elevó un 10,8 %.



EL PRECIO DE IMPORTAR MÁS PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES



Otra de las cifras que resalta la prensa estatal es que, por primera vez desde que comenzó la serie estadística, las compañías privadas chinas superaron a aquellas que cuentan con financiación procedente del extranjero.



De cara al futuro, Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora Capital Economics, cree que la "recuperación gradual" de las economías de los principales socios comerciales de China ayudará a sostener las exportaciones este año. A esto también deberá ayudar la llamada "primera fase" del acuerdo entre China y Estados Unidos, que se firmará mañana y que servirá para acabar con el conflicto arancelario entre ambas potencias.



Evans-Pritchard no es tan optimista en lo que al crecimiento de las importaciones en 2020 se refiere: "podría no aumentar mucho más debido a los vientos en contra para la demanda doméstica", advierte el experto, que pronostica que el pactado aumento de las compras de productos estadounidenses se llevará a cabo sacrificando importaciones de otros países.



Según el diario hongkonés South China Morning Post, Pekín se habría comprometido a efectuar compras por un valor total de 200.000 millones de dólares (179.480 millones de euros) en productos manufacturados, energía, bienes agrícolas y servicios procedentes de Estados Unidos durante los próximos dos años como parte de este acuerdo comercial parcial.



La Administración General de Aduanas también hizo públicos hoy los datos del mes de diciembre, en el que el comercio exterior aumentó un 12,7 % y marcó un nuevo récord mensual de volumen.



EFE