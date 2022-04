China vs. covid, y los daños colaterales

Los líderes de China tienen una historia que contar. El Partido Comunista, dicen ellos, dirige la nación en nombre del pueblo chino, y lo hace con mucha más eficacia que los mandatarios estadounidenses y europeos que gobiernan sus propios países.



Como indican, las llamadas democracias occidentales están plagadas de codicia, arrogancia y disfunción. Los estadounidenses, que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre la legitimidad de su presidente, quieren decir qué es lo mejor para el pueblo. Los europeos, que han construido su prosperidad sobre la esclavitud de sus antiguas colonias, quieren sermonear sobre los derechos humanos.



No hay mejor ejemplo actual de la clara superioridad del sistema político de China, argumentan sus líderes, que los beneficios para salvar vidas de su política ‘Zero covid’. Según sus estadísticas oficiales de unas semanas atrás, la covid ha matado a menos de 5.000 ciudadanos chinos en una nación de 1.400 millones de habitantes.



Sí, la política ha impuesto bloqueos y pruebas forzadas a decenas de millones de personas, pero ¿esas personas ahora son menos ‘libres’ que los casi 1 millón de estadounidenses que la covid ha matado? Los líderes estadounidenses y europeos, dicen, protegen la privacidad de sus ciudadanos, mientras que los líderes de China protegen la vida de su pueblo.



Los funcionarios occidentales asegurarán que los límites que China impone a la libertad de expresión y de información permiten a los funcionarios chinos ocultar la verdadera escala de sus problemas, en parte para evadir la responsabilidad de sus propios errores.



También le recordarán al mundo que la covid apareció por primera vez en la provincia china de Hunan, y que cuando los médicos chinos comenzaron a discutir públicamente los riesgos, el servicio de seguridad pública convocó al Dr. Li Wenliang a sus oficinas y lo acusó de “hacer comentarios falsos” y perturbar el “orden social”.



La decisión de los funcionarios chinos de ocultar la verdad sobre el coronavirus y los peligros que planteaba aseguró su propagación en todo el mundo. Después de que la muerte del Dr. Li desató una tormenta de fuego en las redes sociales chinas, el Estado lo declaró héroe.



Este telón de fondo político es fundamental para comprender los riesgos políticos y las posibles repercusiones económicas tanto en China como en el mundo de la batalla actual de ese país contra la covid-19.



La escala de esta batalla no tiene precedentes históricos. La ciudad de Jilin (población 3,6 millones), Tangshan (7,7 millones), Changchun (nueve millones), Xuzhou (nueve millones) han estado bloqueadas. Pero es el cierre casi total de Shanghái, la capital financiera y la ciudad más grande de China, con una población de más de 25 millones de personas, lo que ha atraído la mayor atención internacional.



El número de ciudadanos chinos ahora infectados con la variante ómicron va en aumento. Debido a que tan pocos han sido infectados, pocos han desarrollado anticuerpos para protegerlos. Y China aún tiene que desarrollar vacunas con las altas tasas de éxito de las innovadoras vacunas de ARNm utilizadas en EE. UU. y Europa.



En respuesta, el gobierno chino ha confinado a más de 50 millones de personas en sus hogares sin un plan efectivo para brindarles alimentos y atención médica para otros problemas. El cierre de Shanghái ya ha durado más de lo que prometió el Estado en un principio.



China ha relajado su política ‘Zero covid’ en pequeños detalles, pero podría hacer mucho más. Por ejemplo, podría permitir que los medios estatales chinos informen al público que la variante ómicron es menos peligrosa que las anteriores y es menos probable que hospitalice a las personas infectadas. Podría aceptar más infecciones e incluso más muertes para disminuir el daño a la salud pública y el daño económico infligido por el confinamiento de un número mucho mayor de personas. Pero hacerlo sería reconocer que el Gobierno debe cambiar de rumbo y permitir que los ciudadanos se pregunten sobre la infalibilidad del juicio de sus líderes.



Este dilema llega en un momento políticamente incómodo. Más adelante este año, se espera que el Partido Comunista de China rompa con la práctica anterior para otorgar a Xi Jinping un tercer mandato como líder supremo de la nación. La economía de China se ha estado desacelerando durante años debido a que el aumento de los salarios ha socavado el modelo de fabricación barata que creó las condiciones para el aumento histórico de China desde la pobreza hasta la clase media más grande del mundo.



El daño que la covid-19 ha causado en otros lugares también ha frenado la economía global que ha impulsado el ascenso de China. La guerra de Rusia en Ucrania ha creado aún más incertidumbre económica. Ahora, la política ‘Zero covid’ de China ha llevado a bloqueos que empujarán el crecimiento aún más bajo, y el impacto se sentirá en todo el mundo.



Es un recordatorio de que los argumentos sobre los méritos relativos de los sistemas políticos chino y occidental ignoran un problema común: las consecuencias económicas y la posible agitación política, como la covid-19, no se preocupan mucho por las fronteras.



IAN BREMMER

PORTAFOLIO