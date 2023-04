“Los EE. UU. quieren relación ‘equitativa’ con China”: Yellen

Estados Unidos quiere tener una relación económica “constructiva y equitativa” con China, aunque sin comprometer los asuntos de seguridad nacional, dijo ayer su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mientras las tensiones entre las dos superpotencias siguen estando altas.



“Buscamos una relación económica sana con China: una que favorezca el crecimiento y la innovación en ambos países. Una China en crecimiento que respete las reglas internacionales es buena para Estados Unidos y el mundo”, afirmó Yellen en un discurso en la Universidad Johns Hopkins, en Washington.



Sin embargo, aseguró que Estados Unidos no se comprometerá en cuestiones de seguridad nacional, “incluso cuando requieran compromisos con nuestros intereses económicos”. Las tensiones entre las dos potencias económicas han sido intensas durante años.



La guerra comercial iniciada por el expresidente Donald Trump en 2019 no terminó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, aunque ahora muestra un rostro más diplomático.



La batalla económica se está librando, en particular, en el campo de la fabricación de semiconductores, esos componentes electrónicos esenciales para el funcionamiento de los teléfonos inteligentes, los vehículos conectados pero también los equipos militares.



En nombre de la seguridad nacional, Washington ha aumentado en los últimos meses las sanciones contra los fabricantes de chips chinos. El miércoles se impuso una multa histórica de 300 millones de dólares a un proveedor del gigante chino Huawei, en la mira de Washington por motivos de ciberseguridad y sospechas de espionaje.



‘Seguridad nacional’



“Estas acciones de seguridad nacional no están diseñadas para permitirnos obtener una ventaja económica competitiva o para sofocar la modernización económica y tecnológica de China”, dijo Yellen.



“Aunque estas políticas pueden tener repercusiones económicas, están motivadas por simples consideraciones de seguridad nacional”, agregó.



Para el economista Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE), “una estrategia estadounidense que reconozca el derecho de China a modernizarse y reconozca que perseguir objetivos loables de seguridad nacional tiene costos económicos es un punto de partida sostenible y basado en la realidad para una estrategia que no es ni una cruzada ni una fantasía”.



El mes pasado, Pekín acusó a Washington de avivar las tensiones entre ambas potencias y advirtió del riesgo de “conflicto”. En febrero, las relaciones se complicaron tras la destrucción por parte de Estados Unidos de un globo chino que, según la administración Biden, espiaba su territorio, acusación que China niega rotundamente.



Más recientemente, el estatus de Taiwán ha estado en el centro de las tensiones. “No vamos a comprometer la protección de los derechos humanos”, advirtió Yellen.



Los ruidos de Francia

Las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, siguen generando ruido entre sus aliados, incluido Estados Unidos. A su regreso de China, llamó a los europeos a no ser “seguidores” de Pekín y a “depender menos de los estadounidenses” en materia de defensa. “Macron, que es un amigo, está con China besándole el culo” al dirigente chino Xi Jinping, comentó el expresidente Donald Trump.



AFP