Crecen tensiones entre China y Europa por la guerra rusa

Las tensiones por la guerra entre Rusia y Ucrania, se vienen evidenciando por aquellas naciones que están en contra del conflicto bélico y en especial con Moscú. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció a China que su relación con Rusia, en el contexto de la guerra, iba a marcar los vinculos venideros entre Europa y el gigante asiático.



“Debemos ser francos. La forma en que China siga interactuando con la guerra de Putin será un factor determinante para el futuro de las relaciones de la UE y China", dijo la comisionada europea.



Von der Leyen además manifestó que la relación con China es una de las más complejas e importantes del mundo. “La forma en que la gestionemos será un factor determinante para nuestra futura prosperidad económica y seguridad nacional”, explicó y enfatizó en que las relaciones entre los europeos y Pekín se han venido deteriorando.



Por su parte, la nación china ha instado en su neutralidad en medio de la guerra, sin embargo, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que China debería utilizar su influencia sobre Moscú y actuar como un “facilitador” para acelerar una negociación diplomática.



Las tensiones presentadas por Europa, generan un sinsabor frente al futuro de las relaciones. De acuerdo con Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, las declaraciones de Von der Leyen, son una señal clara de la incomodidad que tiene occidente con China, por el posible apoyo que le ha dado a Rusia en medio de la guerra.



“China empezó siendo muy neutral y cada vez parece acercase más a Moscú. No creo que esté ejerciendo un dominio, pero sí vamos en camino a una multipolaridad en detrimento de un poder casi exclusivo que habían tenido Estados Unidos y Occidente”, dijo.



A su vez, Luis Alberto Villamarín, analista internacional, aseguró que las reacciones de la presidente de la Comisión Europea, son parte de las presiones mediáticas derivadas de las tensiones geopolíticos de Occidente con Pekín.



Sin embargo, frente a las reacciones que China podría tener sobre el discurso de la Comisión Europea, el analista manifestó que “dada la estrategia diplomática complementaria de expansión geoestratégica de Xi Jinping, presidente de China, lo más probable que la respuesta por ahora sea un mensaje satírico, pero de ahí no se supone que haya escalamiento de amenazas de fuerza”.



Cabe destacar que Von der Leyen viajará esta semana a China.

DIvisión europea

David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador de la U. Externado, manifestó que las declaraciones de la presidenta de la CE, indican la fragmentación que se está dando en las altas esferas de la UE, frente al tema de China.



Castrillón, asegura que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel ha tomado otra vía diferente a la de doblegarse a la voluntad estadounidense, buscando una ruta media para conveniencia de los países de la Unión Europea. “Acá vemos una quiebra en lo institucional de la UE porque ambos funcionarios representan diferentes puntos y ahí es donde se denota el debate que se está dando”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio