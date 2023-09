China y la Unión Europea retoman diálogo comercial

China y la Unión Europea (UE) acordaron hoy “fortalecer” sus políticas macroeconómicas y “responder a los desafíos” durante el décimo diálogo de alto nivel económico y comercial mantenido hoy en Pekín.



El vice primer ministro chino He Lifeng anunció en un encuentro con la prensa que ambas partes mantuvieron “discusiones francas” y que ambas partes están “comprometidos con el diálogo y la coordinación”.

“China está lista para expandir la importación de productos de la UE”, dijo He tras reunirse con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.



No obstante, también apuntó que Pekín espera que la UE no ponga impedimentos a la importación de sus productos de alta tecnología. Señaló que el acuerdo bilateral de inversión, congelado desde 2022, debería firmarse “lo antes posible”, y afirmó que ambas partes crearán grupos de trabajo para debatir la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Dombrovskis consideró que el país asiático puede hacer más para corregir el déficit comercial en la relación comercial bilateral, favorable a China, e indicó que se abordaron las preocupaciones de las empresas comunitarias que operan en China.



“Somos dos actores globales clave y tenemos responsabilidades, por ejemplo ante el cambio climático, con lo que debemos mejorar la cooperación en este frente”, dijo.



Además, el comisario europeo transmitió a la contraparte china que la guerra en Ucrania -ante la que el país asiático ha mostrado postura ambigua desde el comienzo- es una amenaza “no solo contra vidas civiles, sino que daña la cadena de suministros globales, incluyendo alimentos".



Dombrovskis se encuentra en China para una visita de cuatro días que ha incluido el décimo diálogo de alto nivel económico y comercial UE-China, un viaje que llega poco después de que Bruselas anunciara la apertura de una investigación al gigante asiático por sus subsidios a sus vehículos eléctricos.



El político letón pidió hoy a Pekín en un discurso en la Universidad de Tsinghua que aborde su "falta de reciprocidad" en sus relaciones económicas con Bruselas para así "restaurar la confianza".



"Pedimos a China que aborde la falta de reciprocidad. Las cifras hablan por sí solas. El déficit comercial actual asciende a 396.000 millones de euros a favor de Pekín. Reciprocidad en esta y otras áreas ayudaría a restaurar la confianza", dijo.



Dombrovskis agregó que, en un "mundo caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas", "China y la UE deben trabajar más duro" para "seguir construyendo una cooperación positiva".



"Nos encontramos en una encrucijada, pero podemos elegir un camino hacia relaciones mutuamente beneficiosas. Un camino que se base en un comercio y una inversión abiertos y justos", aseguró. De lo contrario, "ambos lados optarían por un camino que los alejaría lentamente", apuntó el político letón.



"Los beneficios compartidos de los que disfrutamos en las últimas décadas se debilitarían y se desvanecerían. Y, como resultado, nuestras poblaciones y nuestras economías tendrían menos oportunidades", resaltó.



Dombrovskis expresó que las empresas europeas están preocupadas por la dirección que tomará China en el futuro.



"El Gobierno chino ha creado un entorno empresarial más politizado ampliando sus herramientas para proteger su seguridad nacional e intereses de desarrollo. Pero China sigue siendo un mercado atractivo, y muchas empresas europeas todavía quieren invertir aquí, pero sólo si las condiciones son las adecuadas", afirmó.



El político comunitario anunció su viaje a China después de que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, afirmara que Bruselas va a abrir una investigación a ese país por los subsidios que concede a sus vehículos eléctricos, bajando su precio "artificialmente".



"Los mercados globales están inundados con coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a los enormes subsidios estatales", afirmó Von der Leyen.

EFE