EE. UU. ordena a fabricante de chips que pare exportaciones a China

Las nuevas restricciones del gobierno de EE. UU. sobre la capacidad de Nvidia Corp., para vender chips de inteligencia artificial a clientes chinos, amenazan con asestar un duro golpe al desarrollo del país de una amplia gama de tecnologías de vanguardia.



La compañía con sede en Santa Clara, California, reveló en una presentación regulatoria que ya no puede vender ciertos chips de alta gama en China sin una licencia de Washington.



Estos aceleradores de IA entran en grandes centros de datos para entrenar modelos de IA para tareas como conducción autónoma, reconocimiento de imágenes y asistencia de voz. Nvidia tiene casi el 95% de participación en ese mercado, según Fubon Securities Investment Services, y el resto lo representa Advanced Micro Devices Inc., una empresa estadounidense de chips que está sujeta a las mismas restricciones de exportación.

Sin acceso a su equipo, los gigantes tecnológicos que dependen de grandes granjas de servidores para desarrollar todo, desde automóviles eléctricos y autónomos hasta servicios sociales y en la nube, estarán en desventaja frente a la competencia internacional.



"Esta es la nueva realidad de la Guerra Fría y las restricciones de exportación más amplias son parte integral de esto", dijo Amir Anvarzadeh de Asymmetric Advisors. "Las restricciones a la exportación se ampliarán y afectarán a los semiconductores, la IA, los sistemas autónomos y la biotecnología".

Las restricciones comerciales intensificadas, que Washington no indicó que estuviera considerando antes de imponerlas, se suman a las sanciones y límites existentes a las exportaciones de equipos de fabricación de chips a China.

A las empresas chinas de semiconductores ya se les niega el acceso a los equipos de litografía más avanzados de ASML Holding NV de los Países Bajos y equipos de última generación de proveedores estadounidenses, incluida Lam Research Corp.

La reciente Ley CHIPS en los Estados Unidos también está limitando el acceso a los productos de IA, ha creado otro cuello de botella para la expansión tecnológica de Beijing mientras trabaja en el crecimiento de su propia capacidad doméstica de semiconductores.

Nvidia es líder en el suministro de hardware para la conducción autónoma, tanto para el desarrollo de algoritmos en granjas de servidores masivas como para el suministro de procesadores integrados para que los automóviles estén al tanto de su entorno.



Washington le dijo a Nvidia que las nuevas restricciones están diseñadas para evitar que China o Rusia utilicen o desvíen equipos avanzados de inteligencia artificial para fines militares.

En junio de este año, el grupo de expertos The Center for Security and Emerging Technology, con sede en Washington, DC, dijo que casi todos los 97 chips de IA en los registros públicos de compras militares chinas entre abril y noviembre de 2020 fueron diseñados por las empresas estadounidenses Nvidia, Intel Corp., Microsemi Corp. o Xilinx, que ahora es parte de AMD.

Aún así, la peor parte del impacto la sentirán la propia Nvidia y las firmas tecnológicas más grandes de China, como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd., que son los rivales más cercanos a los servicios en la nube de EE. UU. de AWS de Amazon.com Inc., Alphabet. Google Cloud de Inc. y Azure de Microsoft Corp.

El gobierno chino se opone a las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips al país. ISTOCK

¿Qué dice el gobierno chino?

El gobierno chino se opone a las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips al país porque la medida perjudica los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y estadounidenses, dijo el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Shu Jueting, en respuesta a una pregunta sobre la divulgación de Nvidia.

China insta a Estados Unidos a detener la práctica de inmediato y tratar a las empresas de todos los países de manera justa, dijo.

En un nivel básico, un acelerador de IA es un procesador de gráficos, o GPU, diseñado específicamente para entrenar modelos de IA alimentándolos con toneladas de datos. Es más adecuado para este tipo de tareas que una CPU de uso general porque su arquitectura puede realizar trabajos paralelos en grandes volúmenes.

Nvidia fue el primero en idear un lenguaje para hacer que las GPU realicen tareas de inteligencia artificial, lo que le dio una gran ventaja sobre rivales como AMD e Intel. Baidu Inc. obtuvo el mes pasado la aprobación para desplegar los primeros taxis autónomos totalmente autónomos en las carreteras de China.

Junto con rivales nacionales como Pony.ai Inc. y XPeng, Baidu se encuentra entre las primeras empresas a nivel mundial en implementar dichos servicios, pero ese liderazgo se ve amenazado sin la capacidad continua de desarrollar utilizando el hardware de Nvidia.



Estados Unidos le dio a Nvidia un año para concluir el trabajo de desarrollo en China en su chip de servidor H100 más avanzado, subrayando que no quiere que sus empresas trabajen en tecnología delicada dentro de las fronteras chinas.

Nvidia también dijo que las restricciones pueden costarle $ 400 millones en el trimestre actual y es posible que tenga que trasladar algunas operaciones fuera de China.

El chip A100 de generación actual de Nvidia es uno de los más sofisticados del mundo, con 54 mil millones de transistores, mientras que el H100 de próxima generación, que ninguna empresa china podrá comprar sin la aprobación explícita de EE. UU.

