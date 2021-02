Cifras de la pandemia, con indicio de mejora

Cuando todo el mundo trata de impulsar las campañas de vacunación para empezar a superar la pandemia, otra buena noticia está llegando desde el lado de las estadísticas, pues la curva de contagios diarios en todo el mundo lleva días desacelerándose, con los nuevos casos en los niveles de septiembre.



(Lea; Colombianos que viajen a España deben presentar prueba PCR de Covid)

Y es que este movimiento es algo que apenas se vio durante 2020, pues el acumulado de los contagios fue al alza desde el inicio de la pandemia en marzo.



El punto de inflexión se pudo observar en los primeros días de 2021, tras los 880.000 casos que se llegaron a registrar el 9 de enero. Desde entonces no ha dejado de caer, bajando a 765.000 el 15 de enero, 515.000 el 30 de enero, 435.000 el 10 de febrero y los 292.000 de este domingo, precisamente, datos que no se veían desde septiembre y octubre.



Y lo mismo ocurre con los fallecidos diarios. El 20 de enero se registró el pico, con 17.843 muertos esa jornada, un dato que descendió a 14.845 el 2 de febrero, 10.678 el 16 de este mes, hasta los 5.721 que se registraron este pasado domingo.



Precisamente, estas cifras coinciden con la menor incidencia en países de Europa y también en Estados Unidos, mientras otras regiones como Latinoamérica no han registrado un fuerte rebrote.



Aunque según los expertosla vacunación aún no es suficiente para incidir en los casos, algunos países como Reino Unido e Israel empiezan a ver efectos en sus cifras.