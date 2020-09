Aumentan posibilidades de más conflicto social en América Latina: Citi

Archivo particular

A América Latina le esperan más consecuencias de la pandemia de covid-19, incluida la posibilidad de un aumento del desempleo y un resurgimiento de conflictos sociales, según el presidente de Citigroup Inc. para la región.



Muchas empresas en México, por ejemplo, "no han ajustado su fuerza laboral al nuevo nivel de demanda", a excepción de las industrias del turismo y las aerolíneas, dijo Ernesto Torres Cantú en una reunión virtual con periodistas de Bloomberg. Es probable que esos recortes de empleos se produzcan el próximo año, dijo.



En otras partes de la región, la pandemia intensificó los problemas que ya se habían agravado. "Hubo conflicto social en Chile, Colombia, Ecuador, Haití", dijo. "Y la pandemia agudiza las razones de esas manifestaciones, con una desigualdad creciente, por lo que podemos ver un resurgimiento de eso".



La economía de América Latina probablemente sufrirá más que casi cualquier otra región por la pandemia, a medida que la demanda de productos básicos disminuya y las medidas de estímulo sean insuficientes. Se espera que el producto interno bruto se contraiga alrededor de 6,5% este año, y México sufrirá un impacto aun mayor de 10%, según datos compilados por Bloomberg. Eso se compara con la contracción de 3,9% que predicen los economistas para la economía global.



En respuesta, Citigroup está brindando alivio a los prestatarios y aumentando las reservas en México, según Torres Cantú. Dijo que Citigroup espera una mayor tasa de incumplimiento de los préstamos individuales durante la primera mitad del próximo año.



LA BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN



La banca corporativa y de inversión en América Latina se está desempeñando bien en Citigroup, porque las grandes empresas tienen "dinámicas que son diferentes", dijo Torres Cantú. "Llegaron a la crisis con balances sólidos y tendrán muchas oportunidades para adquisiciones de empresas medianas y pequeñas que no podrán aguantar mucho tiempo con la crisis tal como esta", dijo.



Eso debería provocar un repunte en el negocio de asesoría de fusiones y adquisiciones y la banca de inversión en su conjunto. El ejecutivo de 56 años dijo que si bien la pandemia probablemente significara que muchos tipos de empleados continuarán trabajando desde casa, los banqueros de inversión siempre necesitarán reuniones cara a cara con los clientes.



"Para crear la cultura de una empresa, para aprender de su jefe, debe ser en persona", dijo Torres Cantú, quien comenzó en 1989 como banquero corporativo en Banamex, el banco mexicano que Citigroup compró en 2001. "En Zoom, terminas la reunión y no hay conversación, simplemente pasas a la siguiente".





