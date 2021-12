Nuevos líderes y crisis global de suministros, claves del 2022

El panorama internacional del 2022 está lejos de ser estático. Si bien el año será recibido por una nueva variante que ya está presente en gran parte del mundo, también será muy importante cómo se marca el ritmo de la reactivación económica mundial ante los temores de una desaceleración e inflación global.



“Lo cierto es que el mundo ha avanzado en procesos de vacunación y los cierres no serán igual que los anteriores. Lo que se verá es una búsqueda de más amplitud de las vacunas y de otros mecanismos para tratar la pandemia. Hay mayores estrategias para esquivar cualquier embate”, dijo Gabriel Orozco, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar.



Pero, más allá de ello, el año estará determinado por las consolidaciones de varios fenómenos que ocurrieron en 2021, como una lucha más centrada en la crisis climática, la crisis de los contenedores y conductores, en las agendas particulares de los países, en el caso de Latinoamérica, la realización de elecciones presidenciales que terminarán de configurar la escena política para los próximos años.



“La emergencia climática es un tema muy importante, lo vimos en la última COP26. El hecho de que Joe Biden llegara al poder en Estados Unidos cambió la pauta al respecto”, dijo Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Jaramillo agregó que, en líneas generales, el mundo también deberá estar atento a las negociaciones nucleares que Estados Unidos e Irán sostienen.



Así, ambos analistas coinciden en que será un año de gran importancia para lo relacionado con las cadenas globales de valor y su reconfiguración como consecuencia de la crisis de contenedores.



“Esto ha llevado a que algunas economías tengan procesos inflacionarios de la mano también de mayores déficit fiscales. Veremos una búsqueda de reformas tributarias más laxas. Se abandonará progresivamente la ortodoxia monetaria, en donde el tema del déficit no va a ser la gran preocupación de las economías avanzadas”, señaló Orozco a su turno.



Por otro lado, a raíz de los ‘Pandora Papers’ el mundo abre un debate sobre las políticas de los estados en las fiscalizaciones de grandes capitales.



“Si hay Estados más condecendientes frente a los paraísos fiscales o con reglas más ambiguas. Esto es un tema cada vez más relevante en el mundo y que está relacionado a la reactivación económica”, apuntó Jaramillo.



LO QUE VIENE PARA EUROPA



Además de la lucha contra la nueva variante de la pandemia que está causando números nunca antes vistos en el 'viejo continente', lo que viene para Europa en el próximo año también está ligado a la recuperación económica y a la solución de conflictos como pueden ser las tensiones entre Ucrania y Rusia o la reciente crisis en los límites de Bielorrusia.



“En la coyuntura las tensiones con Rusia a raíz de Ucrania que era un tema dormido y que se ha despertado en los últimos meses. Además, la manera en la que se ha ido envenenando la relación de Rusia con Europa por el tema de Bielorrusia y las tensiones con Polonia en el tema migratorio”, expusó Jaramillo.



Otro tema de puntual atención para Europa será la reacomodación de sus cadenas de valor luego del Brexit, un efecto que no ha sido superado del todo y que drunate el 2021 se evidenció y además se afianzó por los conflictos pesqueros entre Reino Unido y Francia.



Adicionalmente, Orozco, apuntó que Europa va a impulsar la reactivación de su economía al margen de otros aspectos.



“Vamos a ver un proceso de inyección de capital por parte del Banco Central Europeo para animar la reactivación; un despegue de la economía por políticas más expansivas aunque moderdas pendiente de la inflación”, agregó Orozco.



EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS



Buena parte del panorama que acontece a Estados Unidos está reflejado en las elecciones de medio mandato, pues es allí en donde se renuevan los escaños legislativos.



De acuerdo con Jaramillo, es donde Joe Biden debe enfocar sus esfuerzos y debe tener el objetivo de lograr una mayoría que le permita avanzar en la ejecución de sus planes para una reactivación económica puntual.



EN AMÉRICA LATINA



En la mirada sobre el próximo año está centrada en los comicios presidenciales que se realizarán en Colombia y Brasil que, en caso de ganar los candidatos de la izquierda, sumándose al nuevo mandato de Boric en Chile, se podría estar hablando de un regreso de Gobiernos de izquierda al continente.

Colombia tendrá nuevo presidente en el 2022. Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

“La necesidad de consensos sociales más amplios, de políticas de protección y de una búsqueda de mayor eficiencia del Estado para cubrir las necesidades de los más necesitados va a ser el discurso más imperante. Va a ser muy importante cómo se mueven los discursos. Si no hay un discurso moderado de la centro derecha y que puedan realmente jalonar la intención de voto, será muy probable que vuelvan los Gobiernos de izquierda”, señaló Orozco.



LAS CLAVES MÁS IMPORTANTES A RESALTAR DEL 2022



El reajuste de las cadenas globales de valor por la crisis de los contenedores y de los conductores.



La lucha climática toma un papel más importantes.



Europa debate su relación con Rusia, enlosada por presiones a Ucrania, Bielorrusia, entre otros.



Estados Unidos afronta elecciones parlamentarias claves para la continuidad del programa de Biden.



América Latina tiene elecciones en países claves como Colombia y Brasil. Se poseciona Boric en Chile.



