¿Qué pasa entre Ucrania y Rusia? Las claves y efectos en los mercados

Las bolsas europeas abrieron este lunes con un fuerte retroceso de más de 3 % debido a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, un conflicto geopolítico de vieja data y que amenaza con desestabilizar las relaciones entre ambas potencias.

(Reunión EE. UU. y Rusia: lo que hablaron sobre la crisis en Ucrania).

“Las relaciones entre EE. UU. y Rusia están al filo de la navaja”, advertía el más reciente informe de ‘Riesgos globales para 2022’, de Eurasia Group, que señalaba que Rusia está a punto de precipitar una crisis de consecuencias mundiales.

Aunque el riesgo estaba latente, en las últimas horas parece haber empezado a concretarse. Inteligencia estadounidense ya tiene pruebas de que Rusia ha comenzado una campaña de agresión a Ucrania, a lo que EE. UU. también ha respondido con el retiro de diplomáticos ante la posibilidad de un ataque.

Este lunes, Rusia achacó a Estados Unidos y a la Otan la responsabilidad de la escalada de tensión en torno a la situación en Ucrania.

(Geopolítica, un invitado peligroso).

“La escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la Otan”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Explicó que cuando habla de acciones informativas se refiere a la "histeria informativa" de la que todos son testigos. Según Peskov, esta histeria "se adorna generosamente con una enorme cantidad de información falsa, simplemente mentiras, que se publica".

RETIRO DE DIPLOMÁTICOS

Mientras las acusaciones van y vienen y Rusia acusa a EE. UU. de mentir, el país del norte de América y el Reino Unido han decidido retirar a parte de su personal diplomático de Ucrania ante la tensión con Rusia, mientras que la Unión Europea no planea hacerlo y pide no dramatizar y las autoridades ucranianas critican la medida de los anglosajones.

Todo esto sucede, mientras la Otan refuerza su flanco oriental con el envío de más barcos y aviones y pone sus fuerzas "en alerta" por la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania.

¿Pero cuáles son las razones de esta crisis que afecta a los mercados y que tiene al mundo en vilo?, ¿cuál es el origen este conflicto que tiene a dos potencias mundiales cara a cara?

EL ORIGEN

Hace cerca de 30 años, tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania se independizó. Sin embargo, desde ese momento se derivaron sendas divisiones internas, ya que la región occidental apoyaba la integración con Europa, mientras que la región oriental era partidaria de estrechar lazos con Rusia.

Esto llevó a serias disputas que se intensificaron en febrero de 2014, cuando manifestantes violentos derrocaron al presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, en lo que ahora se conoce como la Revolución de la Dignidad.

La división provocó un conflicto armado entre las fuerzas armadas ucranianas respaldadas por el Gobierno y los separatistas que son apoyados por Rusia.

EL PAPEL DE EE. UU.

En medio de este conflicto, EE. UU. apoya a las fuerzas gubernamentales de Ucrania, razón por la cual ambas potencias resultan envueltas en la disputa.

Para EE. UU., Rusia ha violado el Memorando de Budapest de Garantías de Seguridad para Ucrania, un acuerdo de 1994 entre Estados Unidos, Reino Unido y Rusia cuyo objetivo es proteger la soberanía de Ucrania a cambio de su compromiso de renunciar a su arsenal nuclear.

Por su parte, el Gobierno ucraniano ha dicho que solicitará el ingreso en la Unión Europea en 2024, y también ha manifestado abiertamente su intención de entrar en la Otan, de ahí las acusaciones de Rusia a EE. UU. y a dicha alianza.

(¿Petróleo a 150 dólares? Daños económicos si se alcanza ese precio).

Con el apoyo militar de EE. UU. a Ucrania y las sanciones económicas a quienes apoyen a fuerzas separatistas, EE. UU. le envía un mensaje a Rusia de las consecuencias que podría traer su intromisión en el conflicto interno de Ucrania.

¿QUÉ BUSCARÍA PUTÍN?

El presidente ruso, Vladimir Putín, ha dicho que considera a Ucrania como parte de la “esfera de influencia” de Rusia, por lo cual ha llevado al Kremlin a intentar bloquear la entrada de Ucrania en la UE y la Otan.

LO QUE HA PASADO EN LAS ÚLTIMAS HORAS

La Otan reforzó su flanco oriental con el envío de más barcos y aviones y pone sus fuerzas "en alerta" por la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania.

Por su parte, EE. UU. y el Reino Unido ha empezado a retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania, en respuesta a la amenaza de una posible invasión rusa, según informó este lunes el Ministerio británico de Asuntos Exteriores.

Los funcionarios indicaron a la cadena 'BBC' que no hay amenazas específicas contra los diplomáticos británicos, pero que la mitad del personal que trabaja en la embajada regresará al Reino Unido.

(Rusia y Occidente se enfrentan por Ucrania).

Esta decisión se conoce después de que Estados Unidos ordenara a los familiares del personal diplomático de su embajada en Kiev que abandonasen Ucrania y pidiera a sus ciudadanos que no viajen a Ucrania y Rusia debido a la creciente tensión en la región.

Por su parte, países como Australia y Alemania facilitarán la salida de Kiev de familiares de sus diplomáticos.

CRÍTICAS DE RUSIA Y UCRANIA

Rusia calificó este lunes de "rara y poco inteligente" esa actitud de Estados Unidos, al comentar la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos y a parte de estos de Ucrania.

"La agenda político-informativa de ellos (Estados Unidos) es rara, poco inteligente", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, para quien los medios en EE. UU "no aciertan una".

Por su parte, Ucrania calificó esa reducción diplomática de "prematura y muestra de "excesiva cautela".

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EE. UU., en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

"Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela", señaló el portavoz.

Por su parte, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

LA OTAN REFUERZA LA ALERTA

El objetivo de la Otan de enviar más barcos y aviones a la frontera es para “mejorar la disuasión y la defensa en esa zona y sus fuerzas se están poniendo en estado de alerta”, indicó este lunes la organización, ante el incremento de la tensión.

"En los últimos días, una serie de aliados han hecho anuncios sobre despliegues actuales o futuros”, destacó la Otan en un comunicado, en el que menciona a Países Bajos, España, Dinamarca y Francia, entre otros.

La Alianza subrayó que es una movida “defensiva” y que, en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, ya incrementó su presencia en el flanco oriental de la frontera.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sopesa desplegar varios miles de soldados, buques de guerra y aviones en países aliados del oriente europeo y las naciones bálticas, con una implicación militar mayor en la crisis de Ucrania, en cuya frontera Rusia concentra decenas de miles de tropas, informa 'The New York Times'.

El rotativo neoyorquino en su edición digital, citando fuentes de la administración norteamericana, señala que lo que el mandatario estadounidense decida esta semana puede significar un cambio de importancia en su política respecto a Rusia, con la que asegura ha mantenido la contención frente al temor de una invasión rusa de su vecino.

La decisión de abandonar la política de evitar la confrontación con Moscú, agrega el rotativo, es atribuible al escaso progreso en las conversaciones diplomáticas y al aumento de las acciones intimidatorias del presidente ruso, Vladimir Putin.

PORTAFOLIO

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS