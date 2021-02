Colombia, con uno de los peores desempeños en sus exportaciones

Las exportaciones en la pandemia se vieron afectadas en todo el planeta, y no hubo ningún país que no sufriera el impacto por los cierres y las restricciones en las economías mundiales. No obstante, el desempeño de las ventas externas de cada nación presentó diferentes indicadores, en los que cabe decir que Colombia no salió bien calificada.



Según un reciente informe de la ONU, en el que se mide el desempeño exportador de cada país durante el 2020 hasta noviembre, Colombia tuvo uno de los peores datos de todo el mundo, pues sobre un máximo de un punto, su índice fue de 0,24.



Esto le ubica por detrás de prácticamente todos los países analizados de Latinoamérica, con la excepción de Venezuela, cuya cifra fue de 0,04, Argentina (0,39), Brasil (0,43), Chile (0,52), Perú (0,3), Costa Rica 0,52) y México (0,38).



De hecho, el país también aparece por detrás de otras naciones emergentes como Irán (0,25), Marruecos (0,38), Tailandia (0,42) o Rusia (0,28).



Cabe resaltar que el reporte que elabora la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), explica que su indicador de desempeño exportador analiza aspectos como las tasas de crecimiento de los intercambios, la tasa de participación y el rendimiento frente a otros países similares, así como la competitividad en mercados importantes y dinámicos.



Según explica el informe, “la pandemia está teniendo profundos impactos no solo en la demanda global, sino también en la competitividad de los países. Si bien las exportaciones han disminuido en la mayoría, algunos han ganado en términos de participación en el mercado, al tiempo que la situación ha obligado a los proveedores menos competitivos a salir de los mercados globales”.



Entre los indicadores que la Unctad menciona de Colombia, pone el énfasis en sus principales sectores de exportación, y muestra la caída de 46% en el segmento de energía, lo que ha llevado a su vez a que el país pierda participación de mercado frente a otros exportadores.



En cuanto a la segunda industria nacional más importante según la ONU, el agro, muestra un alza de 3%, el cual no ha sido suficiente para mejorar su cuota de mercado internacional.



Por otra parte, menciona que en cuanto a la volatilidad exportadora, que mide la variación en el desempeño mencionado anteriormente, Colombia presenta una cifra de 0,28, la misma cifra que la de Chile, inferior a Argentina (0,32) o México, y superior a Costa Rica (0,11) o Brasil (0,07).



Según las cifras del Dane, las exportaciones de Colombia presentaron una baja durante el 2020 de 21,4%, al vender en el exterior tan solo US$31.056 millones, cifras que no se veían desde hace unos cuatro años. Eso sí, las importaciones cayeron 17,5%, lo que ayudó a que el déficit comercial se redujera en US$653 millones.