Colombia, en el grupo ‘lento’ de la recuperación mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró sus últimas previsiones para la economía mundial, en las que confirma el fuerte repunte del PIB global durante este año, pero con una alerta: que este será a varias velocidades, y mientras que unos países recuperarán rápidamente lo perdido por la pandemia, otros tardarán años.



(FMI vislumbra un mejor panorama económico mundial).

Y, en este sentido, el problema es que países como Colombia se ubican en este segundo grupo que engloban las economías que presentarán una recuperación más ‘lenta’ que el resto.



Esto se puede ver fácilmente al comparar el tamaño de las economías según los datos del FMI. Por poner un ejemplo, Estados Unidos contaba con un PIB al cierre de 2019 de US$21,43 billones, el cual se redujo a US$20,93 billones en 2020. No obstante, la previsión es que en 2021, este ascienda hasta US$22,68 billones, cifra que es US$1 billón superior al nivel prepandemia.



(El FMI mejoró su previsión de crecimiento económico para Latinoamérica).



Si se hace este ejercicio con la economía colombiana, el PIB nacional en 2019 era de US$323.380 millones, el cual bajo hasta los U$271.460 millones el año pasado. No obstante, en este caso el tamaño de la producción nacional crecerá a US$295.610 millones en el 2021, a US$313.440 millones en 2022, y será hasta el 2023, cuando llegará a la cifra de US$333.250 millones que volverá a las cifras de ante de la covid-19.



América Latina también se ubicaría en este grupo relegado, pues el tamaño de PIB que tenía en 2019, de US$5,19 billones, no lo recuperaría hasta el 2023, año en el que sumaría un total de US$5,27 billones.



No obstante, cabe decir que la heterogeneidad que se observa en todo el mundo, también se puede encontrar en Latinoamérica, pues algunas economías recuperarán primero su nivel de antes de la pandemia.



En esta situación se encontraría Chile, que gracias al crecimiento que presentará durante este año, al cierre de 2021 contaría con un tamaño de su economía casi US$28.000 millones superior al que contaba antes del inicio de la crisis.



En el informe de los pronósticos, el FMI indica que “después de una fuerte caída en 2020, solo se espera una recuperación leve y de varias velocidades en América Latina en 2021”.



En este mismo sentido, la economista en jefe del FMI, Gita Gopinath, señaló que la recuperación en el mundo es de múltiples velocidades, con mejores perspectivas para las economías avanzadas que fueron capaces de desplegar importantes paquetes de estímulo fiscal y donde la vacunación avanza más rápido.



MEJORA DE LA PREVISIÓN



Pero más allá de la desigual recuperación, Gopinath explicó que “incluso con una alta incertidumbre sobre el rumbo de la pandemia, una salida de esta crisis sanitaria y económica es cada vez más visible”.



Esto se ve en la mejora generalizada de las previsiones que emitió el FMI para los distintos países, iniciando por el PIB internacional, que crecería este año un 6%, cinco décimas más que en sus cifras de enero.



En el caso de Colombia, como ya se había mencionado semanas atrás en un informe del FMI que publicó el Banco de la República, la economía nacional crecería este año un 5,1%, también cinco décimas por encima del 4,6% que el organismo había previsto.



Cabe resaltar que el FMI espera que el crecimiento de Colombia se empiece a moderar después, con un avance de 3,6% en 2022.



El crecimiento de Latinoamérica también registraría un impulso durante este año respecto a las perspectivas anteriores, pues la región presentaría un alza de 4,6%, mientras que en las cifras de enero ese dato era de 4,1%. Eso sí, es importante mencionar que el FMI espera una caída de 7% en 2020, mayor que la que publicó el Banco Mundial, que la estableció en 6,7%.



Por mencionar algunos países, Chile crecería este año 6,2%, Perú 8,5%, Brasil 3,7% y México un 5%. En el mundo, Estados Unidos avanzaría un importante 6,4%, China 8,4%, la eurozona 4,4%, Alemania 3,6% y Japón un 3,3%.



Rubén López Pérez