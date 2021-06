Colombia, en la lista de la nueva donación de vacunas covid de EE. UU.

Estados Unidos donará más de 14 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 a una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de ellas a través del mecanismo Covax, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció este lunes la Casa Blanca.



Esas dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió repartir a otros países antes de que acabara junio, una meta que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció este lunes que no se podrá cumplir.



"Tenemos muchas dosis que compartir con el mundo, pero este es un desafío logístico hercúleo", dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.



De los 80 millones prometidos por Biden, 25 empezaron a entregarse a principios de este mes, y quedaban por asignar otros 55 millones, que se repartirán "lo más rápido posible", subrayó Psaki, sin ofrecer un calendario concreto.



Aproximadamente 41 millones de las dosis pendientes se distribuirán a través de Covax, y de ellas, unos 14 millones irán a parar a Latinoamérica y el Caribe, indicó la Casa Blanca en un comunicado.



En concreto, llegarán a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom).



Covax canalizará otros 10 millones de dosis donadas por Estados Unidos hacia países africanos seleccionados con la ayuda de la Unión Africana; mientras que 16 millones más llegarán a una veintena de naciones en Asia, entre ellas India, Pakistán, Afganistán, Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas y Camboya.



Estados Unidos se ha reservado otros 14 millones de dosis -el 25 % del total de 55 millones pendientes de reparto- para entregarlas directamente a países aliados o que las necesitan, según la Casa Blanca.



Varios países americanos y caribeños se beneficiarán también de esas entregas directas, entre ellos Colombia, Argentina, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití y otras naciones de la Caricom.



La oficina de Biden no precisó cuántas dosis de entrega directa irán a parar a cada uno de esos países, y la lista de naciones beneficiadas por esos 14 millones de vacunas abarca también otros 22 territorios en Asia, África, Oriente Medio y el este de Europa.



A comienzos de este mes, la Casa Blanca anunció el reparto de otros 25 millones de dosis prometidas por Biden, de los cuales otros 6 millones de dosis fueron a parar a Latinoamérica y el Caribe, 7 millones más a Asia, 5 millones a África y más de 6 millones a socios de EE.UU. en todo el mundo.



Por tanto, el continente americano recibirá en total más de 20 millones de los 80 millones de dosis anunciadas por Biden, entre las canalizadas por Covax y las entregadas directamente a los países de la región.



Las vacunas compartidas forman parte de las aprobadas para su uso interno en EE.UU. -las de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson-, y se suman a otras 60 millones de dosis que Washington ya donó en mayo de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.



Además de esas dos grandes donaciones, Biden desveló la semana pasada, durante la cumbre del G7, que EE.UU. había comprado 500 millones de vacunas adicionales de Pfizer/BioNTech que entregará a cerca de cien países en los próximos dos años.



EFE