Colombianas desaparecidas en México: autoridades de ese país niegan secuestro

El Gobierno mexicano afirmó, este martes, que las ocho colombianas desaparecidas y encontradas en Tabasco, estado del suroriente de ese país, niegan ser víctimas de un secuestro u otro delito.



En sus entrevistas con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, las mujeres "negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad", aseguró Luis Rodríguez Bucio, subsecretario federal de Seguridad Pública, en la conferencia matutina del Gobierno.



Aunque las mujeres estaban ilocalizables desde el 5 de enero, cuando acudieron a una fiesta en el municipio de Cárdenas, el Consulado General de Colombia en Cancún presentó el 12 de enero una denuncia ante la FGE de Tabasco por la presunta desaparición de sus ciudadanas.



Las autoridades mexicanas encontraron a las mujeres el sábado pasado en un operativo de la FGE de Tabasco con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro, según relató Rodríguez Bucio.



"Todas manifestaron haber ingresado al país de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un grupo de WhatsApp. (Dijeron) que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el 13 de enero", aseveró.



Sus declaraciones contrastan con las primeras versiones públicas de los hechos, que primero reportó el periodista Ciro Gómez Leyva, quien expuso que las mujeres estaban desaparecidas desde el pasado 5 de enero, cuando un hombre identificado como Saulo David Sánchez, alias ‘El Jaguar’, las llevó a una fiesta privada como ‘escorts’.



La denuncia, según el periodista, la hicieron otras compañeras que aseguraron que las desaparecidas pertenecen a un grupo de entre 50 y 70 mujeres llevadas a México desde Colombia por una red de trata.



Incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció a México "su apoyo" en la red social X (antes Twitter), porque las mujeres fueron "rescatadas" tras ser "retenidas por mafias", al asegurar que "hay capturados varios delincuentes de la trata".



El subsecretario de Seguridad indicó que en los medios "circuló un audio donde se escucha a una de las presuntas desaparecidas comunicándose con un familiar, pidiéndole rezar por ella y otra de sus compañeras" y "menciona que han sido despojadas de sus celulares por un problema entre líderes de un grupo delincuencial".



Pero después, agregó, "en un video, una de ellas manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia. Además, se mostró sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas".



El funcionario detalló que solo dos de las mujeres tienen vigente su estadía en México, por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) retornará al resto a Colombia por "falsear su declaración de ingreso y realizar actividades remuneradas".

México niega secuestro de las colombianas. EFE

Madre de una de las mujeres habla sobre un posible secuestro

La madre de una de las ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco contradijo a las autoridades locales y federales de ese país, y aseguró que integrantes de un grupo criminal sí mantuvieron retenidas a las jóvenes en contra de su voluntad.



“No, ellas sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ellas porque esas niñas no querían estar ahí; las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, contó la familiar a Telereportaje XEVT, transmitido en el programa de Ciro Gómez Leyva.



Y agregó que durante los nueve días que estuvieron cautivas por los criminales, recibieron alimentos y un único celular que utilizaban todas para comunicarse con sus familiares, pero debían compartirlo.



“Estuvieron retenidas, les daban comida, sí, se quedaban dormidas, a ellas siempre les dieron un número (de celular) para que entre todas se lo turnaban, una cada hora lo tenían, como para poder comunicarse con nosotros”.

EFE Y PORTAFOLIO