Von der Leyen insta a los miembros de la CE a actuar con 'ambición' frente a desafíos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este miércoles a los 27 a actuar "con ambición y realismo para afrontar nuevos desafíos" en la víspera de la cumbre extraordinaria para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el paquete de 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania para cuatro años y el presupuesto comunitario plurianual.



(Vea: En video: avión militar ruso se estrella con 65 prisioneros ucranianos a bordo)



Es parte del mensaje de Von der Leyen divulgado con motivo de la ceremonia que ha organizado esta tarde de homenaje a Jacques Delors, "arquitecto de Europa", en la Comisión Europea, institución que el político francés fallecido a finales de 2023 lideró durante dos legislaturas clave, de 1985 a 1995.

"Más allá del legado de Jacques Delors, creo que también debemos mantener viva la llama. La llama de la voluntad, ambición y pragmatismo. Al fin y al cabo, el camino de Europa se reinventa cada día. Jacques Delors nos enseñó lo importante que era adaptarse a las nuevas necesidades. Actuar con ambición y realismo para afrontar nuevos desafíos. Y aferrarnos firmemente al ideal europeo”, afirmó Von der Leyen.



(Lea también: Analizan medidas a exportaciones de Ucrania hacia la UE)



Además de la familia de Jacques Delors y antiguos colegas, a la ceremonia han anunciado su asistencia dieciocho líderes europeos, entre ellos el alemán Olaf Scholz, el neerlandés Mark Rutte, el portugués António Costa, el español Pedro Sánchez, el griego Kyriakos Mitsotakis, el rumano Klaus Werner Iohannis, el lituano Gitanas Nauseda o el polaco Donald Tusk, entre otros.



No aparecen en la lista facilitada por la Comisión Europea el francés Emmanuel Macron ni el húngaro Viktor Orban, entre los otros nueve líderes que no han anunciado su presencia en la ceremonia.



(Vea más: China tuvo cifra récord en importación de petróleo ruso)



Orbán bloqueó en la cumbre de diciembre el pacto al que habían dado su visto bueno los otros 26 países del bloque, lo que llevó a convocar una cumbre extraordinaria este 1 de febrero a la que los socios querían llegar con un acuerdo avalado por Budapest o con una solución que permita canalizar fondos a Kiev sin su apoyo.



Pero, tras semanas de intensas negociaciones, no ha sido posible llegar aún a un acuerdo con el Ejecutivo ultranacionalista de Orbán, quien ayer justificó su negativa porque considera que no hay una solución militar a la guerra y que Kiev debe negociar.



(Lea:Cinco factores que afectarán profundamente la guerra en Ucrania en 2024 )



Los embajadores de las Representaciones Permanentes de los Veintisiete ante las instituciones europeas tienen previsto volver a discutir el asunto en una última reunión este miércoles antes de la cumbre, en la que podría abordarse un eventual plan B para ayudar a Ucrania, según fuentes europeas.



La presión hacia Hungría ha aumentado en los últimos días, con la filtración de un documento en el 'Financial Times' sobre un supuesto plan para sabotear la economía de ese país por parte de la UE si persiste en su veto, que han negado las instituciones europeas.



(Vea más: Hyundai reactivará su operación en Rusia tras pausa de casi dos años)



El primer ministro húngaro reiteró ayer que se abre una posibilidad de acuerdo sobre la ayuda a Ucrania, pero con la condición de que cada año se decida por unanimidad el envío de la ayuda que corresponda.