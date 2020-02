Cómo el crecimiento disminuyó la pobreza en países de Alianza Pacífico

Especialmente luego de los años ochenta, y muy probablemente a raíz de la implementación de las políticas económicas en Latinoamérica, basadas en el Consenso de Washington o políticas neoliberales, emergió con mayor énfasis la preocupación de lo que se denominó el crecimiento económico “a favor de los pobres” (“pro-poor”). Es posible que esto se relacionaba con el reconocimiento que las políticas neoclásicas tendían a concentrar el ingreso.



Con base en cifras del Banco Mundial y de Cepal, es posible establecer hasta qué punto, el crecimiento económico observado desde 2000, en los países de la Alianza del Pacífico, ha sido efectivo, en cuanto a disminuir los niveles de pobreza. De esa cuenta, se puede obtener un índice de elasticidad, esto permite saber, para cada país, cuánto bajo la pobreza total –no extrema más extrema- por cada un 1 por ciento que creció la economía. La prueba se hizo con base en series históricas de 2000 a 2018.



Los principales resultados dan cuenta de que, dentro del conjunto de naciones de la AP, el país que más logró disminuir la pobreza total en los pasados 18 años fue Chile, pasando de 37 a 9 por ciento. A continuación, se ubica Perú (pasó de 39 a 16%), luego Colombia (pasó de 46 a 24%) y finalmente México (pasó de 38 a 36%).



Al considerar el total de crecimiento económico durante los pasados 18 años, los resultados de elasticidad –descenso de pobreza por cada un 1% de crecimiento económico- indicaron los siguientes valores: Chile 0.04; Colombia, 0.30; México con 0.05; y finalmente Perú, con 0.25.



Esto sugiere que fue Colombia el país que tuvo el crecimiento con más efectividad en cuanto a disminuir su población en condición de pobreza. Le seguiría Perú, y completarían el cuadro México y Chile. No obstante, debe tomarse en cuenta que Chile tiene al final, los menores niveles de pobreza. A medida que se pasa de valores mayores, se tiene la influencia del “efecto rebote”. Es decir que es relativamente más fácil bajar a partir de niveles altos, que tratar de disminuir niveles que de entrada son pequeños.



En el caso de México, es de puntualizar que se puede evidenciar una baja relativa de la pobreza –aunque en gradientes mínimos- de 2000 a 2008. Sin embargo, a partir de este último año, el decrecimiento de la pobreza tiende a estancarse. Es decir que los efectos de la última crisis financiera en la sociedad mexicana, no estarían aun siendo superados. Una noticia poco alentadora para quienes tienen fe en el efecto derrame, como mecanismo impulsor de mejora de vida para sectores que se encuentran marginados.



Giovanni E. Reyes, Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario

Especial para Portafolio