La novela de la manipulación a dos bancos europeos hecha por Irán para evadir sanciones

A través de triangulaciones con empresas pantalla instaladas en países asiáticos y de Europa, pero que al final eran controladas por Irán, fue el principal mecanismo que ese país utilizó con los bancos Lloyds y una filial del Santander en Londres, para escapar a las sanciones impuestas por Estados Unidos, según el periódico londinense 'Financial Times'.



Los dos bancos habrían permitido abrir cuentas a empresas pantalla con sede en el Reino Unido pero que en realidad pertenecían a una compañía petroquímica controlada por Irán, objeto de sanciones estadounidenses desde 2018, según informa el medio de comunicación, basándose en documentos consultados por el diario financiero.



Lea: El tráfico en el mar Rojo cae un 30% por los ataques hutíes

Esta empresa forma parte de una "red a la que Estados Unidos acusa de haber recaudado millones de dólares para los Guardianes de la Revolución iraní y de trabajar para agencias de inteligencia rusas que recaudan dinero para milicias afines a Irán", aseguró el 'Financial Times'.



Un portavoz de Santander Reino Unido aseguró que el banco "no ha cometido ninguna violación de las sanciones estadounidenses, según nuestra investigación". "Contamos con políticas y procedimientos para garantizar que respetamos las demandas relativas a las sanciones y continuaremos colaborando con las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos", añadió.



Lea: Irán y Venezuela refuerzan su cooperación en Caracas



Por su parte, en portavoz de Lloyds, declaró por su parte que las actividades del banco británico "son conducidas de forma que respeten la ley sobre las sanciones". El vocero del banco británico añadió que no podía hablar sobre clientes individuales o, "debido a restricciones legales, sobre información relativa a actividades sospechosas transmitida a las autoridades".



Una fuente cercana a Lloyds aseguró que el cliente al que se refiere el FT no está sujeto a sanciones británicas o estadounidenses. Por su parte, la cancillería británica indicó que "Reino Unido señaló a más de 400 personas o entidades iraníes en relación con las actividades regionales desestabilizadoras de Irán, los abusos de los derechos humanos y la proliferación nuclear", y se negó a comentar "posibles futuras sanciones".



Lea: Irán ralentiza la producción de uranio altamente enriquecido



De otra parte, al menos tres bufetes de abogados en Estados Unidos han propuesto a los eventuales afectados interponer demandas colectivas contra el banco Santander, relacionadas con el presunto uso de esa entidad en Reino Unido por parte del Gobierno de Irán para evadir sanciones.



Los dos bancos negaron haber infringido las sanciones pero los argumentos en cambio lo que hicieron fue que bufetes como Block & Leviton, Frank Cruz Law y Pomerantz se animaran a buscar adhesiones a demandas colectivas por fraude bursátil.



Lea: El impacto del conflicto Israel-Gaza en el mercado global del petróleo



Un portavoz de la Comisión de Mercado y Valores de EE. UU. (SEC) indicó que el regulador no se pronuncia sobre la existencia o no de posibles investigaciones. De acuerdo a los documentos a los que accedió el diario económico, el Lloyds y el

Santander UK suministraron cuentas a empresas pantalla británicas propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada con sede en Londres.



La Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado iraní, formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes.



Lea: En Irán instalan cámaras para detectar a mujeres que no usen el velo



Tanto la PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018, según el periódico citado. Además, conforme una serie de documentos, correos electrónicos y registros contables, la división del PCC en el Reino Unido ha seguido operando durante este tiempo desde una oficina situada en la capital inglesa, empleando una compleja red de entidades.

Archivo Particular

El FT apunta asimismo que las revelaciones acerca de la operación de evasión de sanciones iraníes en Londres se han producido después de que el Reino Unido se uniera recientemente a los ataques aéreos estadounidenses contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Reino Unido y Estados Unidos sancionaron la pasada semana lo que denominaron "red de asesinatos trasnacionales", supervisada por la inteligencia iraní, que ha atacado a activistas y disidentes, incluidos residentes británicos.



Lea: ¿Condenarían a Cristiano Ronaldo por adulterio en Irán?



Los documentos muestran que desde que fue sometido a sanciones estadounidenses, el PCC ha recurrido a empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades fachada iraníes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real mediante "acuerdos fiduciarios" y directores nominados.



Una de ellas, Pisco UK, está registrada en una casa unifamiliar en el condado inglés de Surrey y utiliza una cuenta comercial en Santander UK, que ya está cerrada, según el diario. Conforme al registro corporativo de este país, Pisco UK es propiedad total de un británico llamado Abdollah-Siauash Fahimi. Sin embargo, documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados en línea por (el sitio web de la oposición iraní) WikiIran, muestran que Pisco está controlado por el PCC y que Fahimi firmó un acuerdo para ser propietario de la empresa en fideicomiso en su nombre.



Lea: Moharebeh, el delito contra Dios por el que Irán ejecuta manifestantes



Entre otras revelaciones, el FT apunta que Fahimi ha utilizado una dirección de correo electrónico del PCC para mantener correspondencia con funcionarios de la empresa en Teherán y que fue director de PCC UK desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, según documentos corporativos del Reino Unido.



En 2021 la cuenta Santander de Pisco recibió una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que según registros internos del PCC es otra empresa fiduciaria controlada por uno de sus empleados.



Lea: Futbolista iraní no será ejecutado: fue condenado a 26 años de cárcel



El año pasado, Estados Unidos acusó a las empresas petroquímicas iraníes de utilizar múltiples entidades fachada para evadir las sanciones canalizando sus ventas a través de Asia. El Banco Santander opera en Reino Unido desde 2004, cuando adquirió el Abbey National Bank, y su filial, Santander UK, una de las más potentes del Grupo, obtuvo un beneficio neto atribuido en 2023 de 1.545 millones de euros, un 10,8 % más que en 2022.