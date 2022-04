Compradora de casa a un euro en Italia revela el estado de la vivienda

Rubia Daniels fue una de las personas que accedió a las famosas iniciativas en Italia de vender casas a un euro. La mujer estadounidense reveló cuánto es el costo real de tener posesión de uno de estos inmuebles.



Daniels visitó Sicilia, por primera vez, en 2019. Para esa ocasión, la mujer decidió comprar 3 propiedades: una para ella y dos para sus hijos en el pueblo de Mussomeli. De acuerdo con el portal Travel and Leisure, Daniels pagó un euro por cada una de las viviendas.



Es decir, alrededor de 4.000 pesos colombianos.

Hizo parte de uno de estos programas que buscan revitalizar y repoblar algunas localidades de Italia que están abandonadas. Por ello, las autoridades han permitido la compra de los inmuebles a muy bajo precio e, incluso, con algunos apoyos económicos para la remodelación o subsistencia de los propietarios.

No obstante, quien compre la propiedad, también debe garantizar que no la dejará abandonada. En el caso de Mussomeli, los propietarios pueden hacer cualquier transformación al interior de la casa, pero no pueden modificar la fachada original.

En un principio, Daniels tuvo que pagar un depósito de 5.000 euros (un poco más de 23 millones) por cada vivienda y comprometerse a renovarla en un plazo máximo de 3 años.



Los precios de renovación pueden oscilar entre 120 y 900 dólares por metro cuadrado (500.000 y 4 millones de pesos). Las superficies de los inmuebles suelen variar entre 11 y 190 metros cuadrados.

Daniels, según el medio 'Metro', ha invertido 12.000 dólares en la primera casa (48,9 millones de pesos) y, según presupuestó, para que las propiedades sean habitables, deberá desembolsar otros 20.000 dólares por cada una de ellas.

Para Rubia, antes de tomar una decisión, es necesario ser realista. “Si te venden una casa a un euro, es porque tienes que arreglarla”, confesó al medio ‘Metro’.



La mujer no se arrepiente de su decisión y confesó sentirse muy bien en el pueblo y con sus vecinos. Sobre la comunidad local, expresó: “Realmente facilitan que las personas vengan y persigan sus sueños. Mussomeli se está convirtiendo en un lugar multicultural con gente de todo el mundo”.

