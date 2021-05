Con la vacunación ¿cuándo se notará el descenso de casos de covid?

Los descensos de casos y muertes por COVID-19 gracias a las vacunaciones sólo llegarán cuando los países hayan vacunado a alrededor de un 50 % de sus poblaciones, indicó hoy la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la india Soumya Swaminathan.



Al comentar la situación en su país, que pese a ser uno de los mayores productores de

vacunas anticovid y uno de los que más personas ha vacunado vive una grave oleada de contagios, la experta señaló que "sólo cuando se llega a una cobertura del 50 % de la población se empiezan a ver significativas reducciones en casos".



"El descenso en muertes puede ser incluso antes, dado que se cubre primero a las poblaciones prioritarias", señaló la científica en alusión a las personas mayores y enfermos crónicos.



"Un país como la India tiene 1.000 millones que vacunar, así que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana", destacó sobre un país que ha administrado mas de 150 millones de dosis, pero en el que sólo un 2 % de la población ha recibido las dos necesarias para estar completamente inmunizado.



Por ahora, en India y otros países con alta transmisión las medidas de prevención que han imperado en toda la pandemia (mascarilla, distanciamiento personal, etc) siguen siendo necesarias, recalcó Swaminathan, "también en los centros de vacunación, para evitar que sean focos de transmisión".



Sólo dos países por ahora sobrepasan el 50 % de ciudadanos completamente vacunados (Seychelles e Israel, con alrededor del 60 %), mientras que los que más cerca están de llegar a ese porcentaje son Emiratos Árabes (38 %), Chile (35 %), Bahrein (32 %), y EEUU (31 %), según las cifras de vacunación que facilitan sus redes sanitarias.



En el mundo se han administrado hasta el momento más de 1.100 millones de dosis, con China como el país que más ha inoculado (275 millones), seguida de Estados Unidos (245 millones) y la India.



Teniendo en cuenta que es necesario vacunar al menos un 70 % de la población para lograr la inmunidad de grupo y que la mayoría de las vacunas anticovid necesitan dos dosis, se han de administrar aproximadamente unas 10.000 millones de dosis en el planeta para garantizar el fin de la pandemia de COVID-19.



