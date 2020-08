Condenan con cárcel a estadounidenses que iban a atentar contra Maduro

Dos estadounidenses fueron condenados a 20 años de cárcel en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos, por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, informó el fiscal general, Tarek William Saab.



Lea: (Colombia sobrepasó las 12.000 muertes por coronavirus)

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, "admitieron haber cometido delitos" de "conspiración, asociación (para delinquir), tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo", condenados a "pena de prisión de 20 años", publicó Saab en Twitter sobre la medianoche del viernes. El funcionario difundió en esa red social fotografías de vehículos, armamento y documentos de identidad.



Lea: (Recuperados de coronavirus en Colombia se acercan a los 200.000)



Denman y Berry se encuentran entre decenas de detenidos por una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo, con saldo de al menos ocho muertos.



Lea: (Latinoamérica, la región del mundo con más muertos por coronavirus)



Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia. El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la "captura, detención y remoción" del mandatario socialista y la "instalación" de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. Washington y Bogotá han negado cualquier participación.



SIN ABOGADOS PRIVADOS



El abogado Alonso Medina Roa, quien dijo tener un poder de los familiares de los estadounidenses para representarlos, denunció que les fue vulnerado el derecho a la defensa. Medina Roa comentó que las autoridades "no aceptaron la juramentación como defensor" por ello no permitieron su ingreso a la audiencia la noche del viernes.



Tras la detención, Denman y Berry fueron identificados por Maduro como "miembros de la seguridad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un señalamiento que Washington negó tajantemente.



Guaidó fue acusado de haber contratado a "mercenarios" con fondos bloqueados por las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. El gobierno de Maduro sostiene que el líder parlamentario opositor firmó para ello un contrato con una empresa privada de seguridad y defensa llamada Silvercorp USA. Denman y Berry, según la acusación, pertenecían a esa compañía, fundada por el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, un ex boina verde.



Un asesor de Guaidó, que posteriormente renunció, reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela. Desvinculó de ese acuerdo al líder parlamentario opositor.



Al anunciar el 8 de mayo pasado que Denman y Berry habían sido imputados por terrorismo, Saab, de línea oficialista, dijo que había pedido una orden de captura internacional contra Goudreau.



Dos días antes de la imputación, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aseveró que la administración de Donald Trump haría todo lo posible para repatriar a los dos estadounidenses arrestados en Venezuela. "Utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso", dijo a periodistas.





AFP