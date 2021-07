Confianza de colombianos en el Gobierno bajó a 37 %, según la Ocde

Lejos de lo que se pensó al principio de la pandemia y lo que las cifras iniciales mostraron, la mayoría de las personas, al menos entre los países de la Ocde, confían en sus gobiernos, pues según la última medición de la entidad, el 51% de los ciudadanos está de acuerdo con sus autoridades, lo que supone un incremento de 6,3 puntos porcentuales frente a 2007 y 6 puntos respecto a 2019.



Esto es, como indica el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, porque “durante la pandemia del covid-19, por ejemplo, se descubrió que la confianza estaba fuertemente correlacionado con el cumplimiento de las medidas diseñadas para aplanar la curva de infección en los países”.



Eso sí, cabe señalar que como resalta el informe, el aumento de la confianza promedio debería verse con precaución, ya que la mayoría de los datos se recopilaron en la primera ola y podría reflejar el llamado efecto de ‘rallying around the flag’, en el que las personas tienden en confiar más en las autoridades ante el estallidos de las crisis.



No obstante, aunque el promedio es positivo, lo cierto es que hay grandes diferencias entre los países. Sin ir más lejos, en Colombia la cifra de confianza en el Gobierno, según la Ocde, está en 37% de la población, lo que supone una caída de 14 puntos porcentuales.



Pero incluso al interior del país, también se pueden observar las diferencias. En este sentido, la confianza entre las personas de 15 y 29 años en el Gobierno Nacional está en 24%, un dato que asciende hasta 30% entre los de 30 y 49 años del país. Y se ve una mayor favorabilidad entre los mayores de 50 años, pues el 46% reportó una visión positiva frente a las autoridades.



Y aunque Colombia se encuentra entre los países con una menor confianza en los gobiernos centrales, hay otras naciones con un dato inferior, especialmente en Latinoamérica.



De hecho, Chile es el país en el estudio con un indicador menor, de solo 15%, tras el 43% que tenía antes de la crisis financiera del pasado 2008. Costa Rica también presentó una baja importante de 17 puntos hasta al 28% actual. Aunque son los ciudadanos de Bélgica los que presentaron el mayor descenso, de 31 puntos porcentuales hasta el 29%.



En el informe de la Ocde, entre las recomendaciones y claves para mejorar las cifras, asegura que los gobiernos “tienen que aprender a gastar mejor”, es decir, aumentar la eficiencia, asegurarse de que las prioridades van al público con más necesidades y mejorar la calidad de los servicios públicos.



Además, la Ocde aconseja “centrar los esfuerzos en reforzar la confianza y la transparencia, fortalecer la democracia, luchas contra la desinformación e impulsar la representación y la participación, y promover la inclusión de colectivos como mujeres, jóvenes y grupos infrarrepresentados”.



Por el otro lado, también hay varios países de la Ocde que registraron grandes incrementos en su confianza respecto a sus gobiernos. La mayor alza en el informe fue el que presentó Islandia, con un avance de 35 puntos porcentuales, seguido por los 33 puntos que tuvo Alemania, impulsado por la buena imagen del ejecutivo de Angela Merkel de su manejo en las primeras fases de la pandemia.



Entre los gobiernos con más confianza según el organismo internacional están los de Hungría, Noruega o Finlandia.



