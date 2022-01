¿Hay riesgo de un conflicto a escala mundial por crisis en Ucrania?

Este martes, autoridades de Ucrania informaron que desmantelaron un grupo dirigido por Rusia que, al parecer, preparaba ataques armados para "desestabilizar" el país.



En un informe publicado, el servicio ucraniano de seguridad (SBU) señaló que los miembros de este grupo, “coordinado" por los "servicios especiales rusos", estaban "preparando una serie de ataques armados contra infraestructuras".



Según el informe, los dos líderes del grupo, uno de ellos ruso, fueron detenidos y se incautó "un artefacto explosivo, armas ligeras y munición". Los detenidos actuaban en Kharkiv, ciudad ubicada en el oriente de Ucrania, cerca de la frontera rusa, y en Jytomyr, que queda en el centro de Ucrania, a menos de 150 km de su capital, Kiev.



Una fuente de las fuerzas de seguridad también le afirmó a la agencia 'AFP' que los dos detenidos eran excombatientes y que, con el pretexto de estar buscando guardias de seguridad, "empezaron a reclutar personal, principalmente" rusos que habían cometido crímenes violentos".

Esto ocurre luego de que Ucrania y los países occidentales acusaran a Rusia de haber concentrado miles de tropas en la frontera, con el posible objetivo de invadir Ucrania y desestabilizar la situación interna de la exrepública soviética.

LOS ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS LE APUESTAN AL DIÁLOGO CON RUSIA, PERO SIN AGRESIONES

Los aliados europeos de Estados Unidos, entre ellos: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, apuestan por mantener el diálogo con Rusia, pero dejan claro que no permitirán agresiones que afecten la integridad de Ucrania.



El objetivo de los encuentros que el presidente de EE. UU., Joe Biden, mantuvo el lunes con varios líderes europeos, fue acordar una posición común frente a la actual crisis derivada de la presencia de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.



Luego de esto, la Casa Blanca confirmó que había abordado con sus aliados europeos un posible despliegue de tropas estadounidenses en el oriente de Europa.



Por el momento, los aliados europeos apuestan por mantener el diálogo. "Compartimos la evaluación sobre la gravedad de la situación", manifestó Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y quien también señaló que los aliados desean que la diplomacia tenga "éxito", pero que "se están preparando para todas las eventualidades".

¿CUÁNDO MOVILIZÓ ESTADOS UNIDOS SUS TROPAS POR LA CRISIS?

El portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció que Estados Unidos ha colocado en alerta "elevada" a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia por Ucrania, sin embargo, aún no ha tomado ninguna decisión sobre un despliegue en el oriente de Europa.



El Pentágono hizo hincapié en que las tropas estadounidenses se desplegarían en países del oriente de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la Otán, por lo que se activarían únicamente si la Alianza atlántica lo solicita.

Ante esa decisión, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, comentó que todo lo que hace Estados Unidos, "informativamente y de hecho", es "agravar la tensión".

¿QUÉ TAN PROBABLE ES UNA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, insiste en que no tiene planes de atacar, pero a la vez amenaza con “medidas militares” en venganza a lo que considera “estrategia agresiva” de occidente.



El martes, el Kremlin, desde Moscú, expresó su preocupación por la decisión de Estados Unidos de poner en "alerta elevada" a 8.500 soldados ante un eventual despliegue en el oriente de Europa.



"Observamos con gran preocupación estas acciones de EE. UU.", dijo en rueda de prensa telefónica Dmitri Peskov. "No hay nada nuevo" en ello, subrayó el portavoz.



Rusia añadió que se encuentra a las espera de las respuestas por escrito que EE. UU. y la Otán se comprometieron a dar esta semana sobre las demandadas hechas por Moscú, luego del encuentro entre los representantes de Rusia y Estados Unidos en Ginebra.



También indicó que el anuncio de EE. UU. sobre la puesta en alerta de tropas no influye para nada en las negociaciones.

"En su etapa actual, las negociaciones han concluido. Antes de entender cómo vamos a continuar hay que recibir el texto que esperamos esta semana", dijo Peskov.

CUÁL ES LA SOLICITUD DE RUSIA PARA BAJAR LA TENSIÓN



Las demandas de Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la Otán, en particular en Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con la antigua república soviética y la retirada de las tropas y armamentos de la Alianza a las posiciones que ocupaban antes de 1997.



Peskov se negó a comentar sobre la posible respuesta de Moscú ante la negativa de EE. UU. y la Otán a sus solicitudes. "Cuando tengamos las respuestas las analizaremos y plantearemos nuestra postura", indicó.



La Otán también ha incrementado su presencia en el flanco oriental y considera incrementar su presencia en el suroriente de Europa.

¿CÓMO SERÍA UNA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA?

Según los expertos, el presidente de Rusia sabe que correría un gran riesgo si emprende una invasión a gran escala, por lo que podría optar por una incursión menor.



En una conferencia, Biden, incluso, llegó a sugerir que del tamaño de la invasión sería la respuesta, lo que enfureció a Ucrania, que consideró que se le estaba dando vía libre al Kremlin para una acción pequeña.



Paul Adams, corresponsal de asuntos internacionales de la cadena 'BBC', dijo que una operación podría ir de ataques híbridos: 'hackeo', desinformación, etc etc., “a una invasión a escala total, como Europa no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, los civiles quedarán atrapados en medio (..) Si Rusia intenta apropiarse de más territorio, o instalar un régimen más amigable en Kiev, es difícil ver cómo esto no resultará en muchas, muchas víctimas”.



¿ESTADOS UNIDOS Y EUROPA PUEDEN DETENER A RUSIA?



Estados Unidos y sus aliados europeos reiteraron que Rusia "pagará graves consecuencias" si decide atacar y que verá sanciones drásticas.



EE. UU. no ha logrado mostrar la unidad que deseaba con los europeos, que están viendo de qué manera pueden responder como bloque a una incursión rusa. Incluso, durante los diálogos para evitar la escalada del conflicto, Francia propuso que los europeos y la Otán dialoguen con Rusia aparte de Estados Unidos y se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, hable directamente con su homólogo de ruso Putin.



Lo cierto es que los Estados miembros de la Otán han advertido que no permitirán que nadie los “ate de manos” en su política de puertas abiertas, a propósito de la demanda de Rusia de que la Alianza se comprometa a cerrarle las puertas del todo a Ucrania para que haga parte de la misma.



