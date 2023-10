Los impactos del conflicto entre Israel y el Hamás en la economía

La franja de Gaza, conocida mundialmente por ser una región altamente conflictiva por la tensión territorial entre Israel y Palestina, llegó, quizá, a su momento de mayor convulsión en una generación, luego de que Tel Aviv hiciera oficial su declaración de guerra tras el ataque del Hamás, el grupo armado al margen de la ley que controla la franja de Gaza, el pasado 7 de octubre.



En dicha fecha, se reportó un total de 300 israelíes y 232 palestinos muertos, lo que para Israel fue razón suficiente para declararse en beligerancia.



"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no en rondas de combates, en una guerra", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego del ataque que recibió Israel por parte del Hamás.



Sin embargo, y más allá de las bajas que puedan surgir en este conflicto, también se espera un fuerte golpe en la economía, no solo de ambos países, sino en la economía mundial.



El Fondo Monetario Internacional habló el domingo que mantenía seguimiento a los acontecimientos en Israel y Gaza, asegurando también que era demasiado pronto para evaluar cualquier impacto económico.



"Nos entristece profundamente la pérdida de vidas humanas. Seguimos de cerca esta preocupante situación", declaró un portavoz del FMI.



No obstante, la economía de la región, en la antesala del conflicto, no ha registrado buenos números.



En el caso de Israel, su economía no ha tenido un buen comportamiento recientemente. El shekel, la unidad monetaria de israelí, tuvo un desplome de casi un 9 % respecto al dólar estadounidense, siendo este uno de los peores comportamientos entre las principales divisas analizadas por Bloomberg. Así mismo, la inversión en tecnología por parte de Israel también ha experimentado un fuerte desplome.

Petróleo iStock

Golpe al petróleo

De igual manera, otro de los factores que tiene preocupado al mercado internacional es el precio del petróleo. A pesar de que Israel y Palestina no sean fuertes productores de crudo a comparación de otras naciones de Oriente Próximo, esta situación de guerra ha impactado en el mercado petrolero.



Tras el ataque del Hamás a Israel, el petróleo Brent se disparó en su cotización, El precio del barril de esta referencia para su entrega en diciembre saltó 4,22 %, llegando a 88,15 dólares en Londres. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, que pilló por sorpresa a los mercados financieros, disparó el precio del petróleo porque se teme una interrupción del suministro de Irán.



Mientras tanto, en Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para noviembre ganó 4,33 %, llegando a 86,38 dólares.



"El ataque contra Israel hizo disparar los precios", observó en una nota de análisis Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown. "Los inversores evalúan la propensión del conflicto a perturbar la oferta (de crudo) en Medio oriente si otros países se ven implicados".



La ofensiva sorpresiva de Hamás y la respuesta de Israel dejan más de mil muertos desde el sábado. Para Eli Rubin, de EBW Analytics Group, "la amplitud de la escalada (de precios) observada hoy se explica porque el mercado estaba sobrevendido la semana pasada", es decir, había bajado demasiado el crudo en un período corto de tiempo.



"Si Israel concluye que Hamás actuó siguiendo instrucción de Teherán, la situación general podría empeorar", indicó el experto Manuel Pinto, de la firma XTB. Una escalada en las tensiones geopolíticas en la región implica precios del crudo más altos, que pueden generar volatilidad en los mercados de acciones y los bonos, señalan otros analistas.



La semana pasada, hubo una caída de casi el 9 % en el precio del barril de Texas debido a las dudas sobre la demanda, pese a que la oferta global sigue siendo reducida.



Acciones EL TIEMPO

Acciones a la baja

De igual manera, los mercados accionarios en Medio Oriente también se vieron impactados. Este domingo, el índice de referencia de la bolsa de Tel Aviv, la principal de Israel, tuvo una caída del 6,47 % siendo este el mayor desplome en más de tres años.

El índice Tadawul All Share, de Riad, en cambio, tuvo una caída del 1,57 %.



Esto también tuvo efectos colaterales en países vecinos a la zona. Las bolsas de Qatar y Kuwait también reportaron perdidas.



Ya saliendo de Medio Oriente, los índices accionarios en otras regiones del mundo también han 'sentido el golpe'.



En el caso de las bolsas europeas, el selectivo de Fráncfort bajó este 9 de octubre un 0,67 % después de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. El índice DAX 40 cayó un 0,67 % hasta 15.128,11 puntos, mientras el tecnológico TecDAX perdió un 0,84 %, hasta 2.974,40 puntos.



Caso contrario ocurre en Wall Street, mercado que cerró la jornada del lunes con números verdes, pues el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,59 % en una sesión de rebote. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió a 33.605 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,63 % y cerró en 4.336 enteros. El índice tecnológico Nasdaq ganó un 0,39 %, hasta 13.484 unidades.



PORTAFOLIO

*Con información de EFE, AFP y BLOOMBERG