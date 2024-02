¿Conflicto Rusia-Otán sería inevitable si hay despliegue de tropas en Ucrania?

El Kremlin tachó de "inevitable" un conflicto directo con la Otán si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugirió la víspera el presidente francés, Emmanuel Macron.



"En ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable (del conflicto con la Otán)", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



(Vea: Presidente de EE. UU. volvió a pedir que se desbloqueen fondos adicionales para Ucrania).



Según Peskov, los países de la Alianza Atlántica deben "valorar" si el conflicto con Rusia "corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos".



Macron afirmó este martes que "la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa".



(Vea: El fuerte paquete de sanciones de Estados Unidos a Rusia).



Agregó que, aunque "no hay consenso actualmente" para enviar tropas terrestres, advirtió que nada puede excluirse en el futuro y puso como ejemplo que hace dos años nadie pensaba en enviar aviones de combate a Ucrania.



El presidente francés consideró que frente al incremento de la agresividad rusa, tanto en suelo ucraniano como contra el resto de los aliados europeos, "no se puede esperar" a dar una respuesta y asumió una "ambigüedad medida" sobre el envío de tropas.



El Kremlin asegura desde hace meses que en Ucrania no combate sólo contra el ejército del país vecino, sino contra la máquina de guerra de la Otán.



(Vea: Suecia será parte de la Otán: Parlamento de Hungría aprobó su ingreso).



En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusa a Estados Unidos de alargar artificialmente el conflicto al suministrar armamento pesado a Kiev con el fin de lograr "la derrota estratégica de Rusia".

EFE