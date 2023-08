Desaceleración y falta de inversión, riesgos en Ecuador

El pasado miércoles, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio de 59 años, fue asesinado a tiros, hecho que ha desenmascarado la violencia e inseguridad a la que se está enfrentando el país vecino en la actualidad.



En mayo, el candidato a primer mandatario había asegurado en una entrevista con EFE que su campaña iba a estar enfocada en el desmantelamiento de las mafias y de las estructuras ilegales, y también había denunciado amenazas en su contra.



Sin embargo, más allá de los detalles alrededor del caso, en el corto plazo se prevén problemas en materia económica, así como también en la institucionalidad de Ecuador.



Vale la pena recordar que el actual presidente de este país, Guillermo Lasso, calificó de “crimen político” el asesinato de Villavicencio, al tiempo de decretar tres días de luto y estado de excepción por 60 días. También, manifestó que los comicios electorales se mantienen para el 20 de agosto de 2023.



En materia económica, la analista senior de Control Risks, Laura Lizarazo, explicó a Portafolio que la situación de inseguridad y violencia, al igual que el asesinato del candidato presidencia de Ecuador, tiene un efecto directo en el clima general de los negocios, sobre el nivel de confianza de inversionistas y también, en el sector privado en este país.



“Operar en estas condiciones de altísima inseguridad y violencia, ahora de naturaleza política, es un fuerte desincentivo en la expansión de operaciones para potenciar inversiones. Probablemente aquellas empresas que ya están operando en Ecuador se estén preguntando si es el momento de, bien sea, suspender o reducir operaciones y llevar sus inversiones a otros mercados”, aseguró.



Adicionalmente, la analista afirmó que este clima no conlleva a que sea imposible realizar negocios o inversiones con la nación latinoamericana, pero si exige un acompañamiento más detallado y juicioso para comprender ese entorno de seguridad y su posible evolución.



De igual manera, Camilo Gónzalez, profesor e internacionalista de la Universidad Javeriana, manifestó que en términos económicos, existe la posibilidad de que haya un impacto negativo en el crecimiento económico de Ecuador.



“La incertidumbre en torno a si la inversión va a llegar o no, determina que no puede se apalancar ese pretendido crecimiento económico y mucho menos los empresarios estarán muy abiertos en términos a seguir aumentando su participación en el mercado”, detalló el docente.



La institucionalidad

De acuerdo con los analistas, después de los acontecimientos ocurridos es posible que hayan secuelas en materia institucionalidad por una percepción de debilidad de Estado Ecuatoriano, especialmente en las zonas en donde hay alto control grupos criminales.



“Estos grupos sobrepasan al Estado y lo suplantan. Se pudo ver en toda esta situación esa capacidad que tienen incluso de traspasar las zonas de influencia tradicionales y ocasionar un impacto en zonas en donde el control estatal se percibe que como mayor”, dijo González.



A su turno, Lizarazo concluyó que la consecuencia más inmediata es el entorno de miedo, zozobra y dudas respecto a las garantías de seguridad que tienen los demás candidatos.



“Esto va a copar y a demandar todos los esfuerzos institucionales, financieros, de política pública, de sea cual sea el gobierno que asuma la conducción del país en noviembre de este año y hasta mayo del 2025” afirmó la analista.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio