Consenso de Brasilia: hoja de ruta para impulsar integración

Los presidentes de los países suramericanos acordaron ayer establecer un “grupo de contacto” encabezado por los cancilleres para elaborar una “hoja de ruta” destinada a impulsar la integración de la región.



El llamado Consenso de Brasilia, suscrito al final de la reunión de presidentes organizada en la capital brasileña, no establece plazos para los trabajos de los cancilleres, como quería el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, que había propuesto un plazo de 120 días para elaborar el plan de acción.



La declaración tiene nueve puntos en los que se recalca la importancia de la integración regional, que “debe ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos”, y en los que se pide “promover, desde ahora, iniciativas de cooperación suramericana, bajo un enfoque social y de género”.



El documento pide compromiso “con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos”.



Este punto despertó críticas por parte del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien, en su primera intervención en la cumbre, dijo que ese artículo que habla de democracia no termina de reflejar la situación venezolana.



“Obviamente, no tenemos la misma definición, que creo que es una en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos”, afirmó.

Al margen de esto, el documento consensuado propone que los gobernantes de la región vuelvan a reunirse “en fecha y lugar a ser determinados” para dar continuidad al diálogo entre los países.



En el área económica, los presidentes se comprometieron a fomentar el comercio y las inversiones entre los países de la región, a superar las asimetrías, eliminar las medidas unilaterales y aumentar la cooperación económica, “teniendo como meta una efectiva área de libre comercio sudamericana”.



A la cumbre asistieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi; Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Venezuela, Nicolás Maduro. Perú está representado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.



Críticas a Lula

Los presidentes de Uruguay y Chile criticaron el apoyo que Lula impartió a su homologo venezolano, Nicolas Maduro, lo que destaca los desafios que enfrentan los lideres sudamericanos para construir consensos y ampliar la cooperación en la región.

Lacalle Pou, dijo que estaba “sorprendido” de escuchar a Luiz Inácio Lula da Silva decir que se ha creado una “narrativa de antidemocracia y autoritarismo” para lastimar a Maduro.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, se hizo eco de tales comentarios, diciendo que la terrible situación de los derechos humanos en Venezuela no es meramente una narrativa.



Asimismo, comentó que es una realidad grave, y que ha tenido la oportunidad de verlo con sus propios ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy están en Chile y que exigen una posición firme y clara en materia de derechos humanos.



EFE