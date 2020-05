Contagios de covid se duplican en un mes y superan los 5 millones

Los casos mundiales de coronavirus se duplicaron el último mes y superaron los cinco millones, mientras que los contagios avanzaron a un ritmo récord en Brasil e Indonesia. AstraZeneca recibó US$1.200 millones en fondos estadounidenses para desarrollar una vacuna, mientras que CanSino Biologics firmó un acuerdo para probar y vender un prototipo de vacuna canadiense.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el líder chino Xi Jinping estuvo detrás de un "ataque de desinformación y propaganda" y está listo para hacer un recorrido por la fábrica de ventiladores de Ford el jueves. Los casos se estabilizaron en Rusia y la emergencia en Tokio podría levantarse pronto.



La economía de la eurozona comenzó a abrirse camino para salir de su recesión y las solicitudes de seguro de desempleo de EE.UU. probablemente continuarán con una tendencia a la baja.



La Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. comenzó a hacer cambios a las inspecciones en los aeropuertos y EasyJet dijo que planea reanudar los vuelos desde algunos aeropuertos europeos en junio.



La presión de Trump para reabrir repele a algunos partidarios del Partido Republicano OMS está atrapada en un lugar peligroso entre Trump y China Trump apuesta a una resurrección, con vidas y sustento TSA realiza cambios en controles de seguridad aeroportuaria (6:47 a.m. hora de Nueva York) Antes del fin de semana festivo del Día de los Caídos en Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (TSA por sus siglas en ingles) comenzó a hacer cambios a las inspecciones aeroportuarias.



"En beneficio de los trabajadores de primera línea de la TSA y la salud de los viajeros, la TSA se compromete a realizar cambios prudentes en nuestros procesos de detección para limitar el contacto físico y aumentar la distancia física tanto como sea posible", dijo el administrador de la TSA, David Pekoske.



La agencia señaló que había visto un aumento constante de viajeros que pasan por los puntos de control del aeropuerto en las ultimas semanas. Emergencia de Tokio podría ser levantada pronto (5:22 p.m. hora de Hong Kong) Japón podría levantar el estado de emergencia en Tokio y las prefecturas circundantes el lunes, si las tendencias actuales continúan, dijo el primer ministro del país, Shinzo Abe.



La medida se levantó el jueves para Osaka y las dos prefecturas adyacentes de Kioto y Hyogo después de que un panel de expertos en salud del Gobierno respaldará la medida.



La declaración de emergencia permanecerá vigente para Tokio y las prefecturas circundantes, así como para la isla norteña de Hokkaido, por el momento, dijo.



PRIMER MINISTRO ITALIANO INSTA A BANCOS A ACELERAR PRESTAMOS



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, aumentó la presión sobre el sector bancario del país, instando a los prestamistas a acelerar la entrega de créditos respaldados por el Estado a empresas paralizadas por un bloqueo nacional para contrarrestar el coronavirus.



"El sistema bancario esta haciendo una contribución, pero puede y debe hacer mas para acelerar los procedimientos para entregar prestamos respaldados por el Estado", dijo Conte en un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento.



"El decreto de liquidez permite que los prestamos garantizados se entreguen en 24 horas, especialmente para solicitudes de menos de 25.000 euros (US$27.400)". El Gobierno de Conte y los bancos se han culpado mutuamente por los retrasos en la garantía de liquidez a las empresas, al tiempo que más de dos meses de medidas de contención pesan sobre la economía.



La Comisión Europea pronostica que la producción de Italia se reducirá 9,5% este año, mientras que Bloomberg Economics espera una contracción de 13%.



FABRICANTE CHINO LOGRA ACUERDO SOBRE PROTOTIPO DE VACUNA CANADIENSE



El principal desarrollador de vacunas chino, CanSino Biologics Inc., acordó probar y vender un prototipo de vacuna canadiense.



Además de desarrollar su propia vacuna con el ejercito chino, CanSino se asociará con Precision NanoSystems Inc., con sede en Vancouver, para desarrollar conjuntamente otra posible vacuna.



La compañía realizará pruebas de la vacuna experimental de Precision y tiene derecho a comercializarla en Asia, excepto Japón. Considerado ampliamente como uno de los principales candidatos en la carrera por una vacuna exitosa, el acuerdo se suma a las posibilidades de que CanSino sea uno de los primeros en lograrlo.



La vacuna de CanSino se encuentra actualmente en la segunda de tres fases de pruebas en humanos y esta entre los cinco prototipos chinos que han alcanzado esa etapa de avance, más que EE.UU. y Europa juntos.



La acción subió en Hong Kong el jueves por la mañana antes de revertir abruptamente las ganancias en la tarde.



LA ECONOMÍA DE LA EUROZONA ALCANZA SU PUNTO MÁXIMO



La economía de la eurozona comenzó a abrirse camino para salir de su mayor recesión, a medida que la relajación de los confinamientos por coronavirus permite la reapertura de miles de empresas.



La gran pregunta es cuanto tiempo permanecerá en el fondo antes de que una recuperación significativa comience a tomar forma. Si bien un informe de IHS Markit el jueves ofreció cierta esperanza, también sugirió que la mejora será lenta.



"Es probable que la demanda permanezca extremadamente débil durante un periodo prolongado, lo que ejerce una mayor presión sobre las empresas para que hagan recortes de empleos mas agresivos cuando terminen las medidas gubernamentales", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.



El crecimiento podría caer casi 9% en 2020, y una recuperación total podría "tomar varios años", dijo.



LOS CASOS SE ESTABILIZAN EN RUSIA



El numero de nuevos contagios confirmados aumento en 8.849 en el último día en Rusia, a 317.554. El país reportó 127 muertes mas, con un total de 3.099. Las infecciones en el país casi se triplicaron a fines de abril, pero desde entonces los nuevos casos han comenzado a estabilizarse. El aumento del jueves de 2,9% en los casos esta en línea con el miércoles y esta por debajo del promedio de cinco días.



DESARROLLO HUMANO LISTO PARA PRIMER DECLIVE DESDE 1990



El desarrollo humano global, una medida que combina educación, salud y niveles de vida, declinara por primera vez en al menos tres décadas, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



Se espera que el ingreso global por persona caiga 4% este año y, ajustado conforme a aquellos que no tienen acceso a Internet, el porcentaje de niños en edad escolar primaria que reciben educación está en el nivel mas bajo desde la década de 1980.



La cifra de muertos por el virus ha superado los 300.000 hasta ahora. "El mundo ha visto muchas crisis en los últimos 30 anos", dijo el administrador del PNUD, Achim Steiner, en un comunicado.



"Cada una ha afectado mucho al desarrollo humano, pero, en general, los avances en el desarrollo se acumulan a nivel mundial ano tras año. La COVID-19, con su triple impacto en la salud, la educación y los ingresos, puede cambiar esta tendencia".



ASTRAZENECA OBTIENE US$1.000 MILLONES DE EE.UU. PARA FABRICAR UNA VACUNA



AstraZeneca Plc recibió más de US$1.000 millones en financiación del Gobierno de EE.UU. para desarrollar una vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford y dijo que tiene acuerdos de oferta para 400 millones de dosis.



La inversión acelera una carrera para asegurar el suministro de vacunas, visto como un paso clave para lograr que las economías globales vuelvan a moverse después de una caída inducida por las cuarentenas.



Las farmacéuticas de todo el mundo buscan capacidad de fabricación para aumentar la producción. La vacuna de Oxford es una de las más rápidas del mundo y AstraZeneca dijo que espera tener las dosis listas para septiembre.



BARDA también ha proporcionado fondos para el gigante farmacéutico francés Sanofi, incluidos US$30 millones para su vacuna contra la COVID-19 y un premio de US$226 millones en diciembre para aumentar la capacidad de producción de su vacuna contra la gripe pandémica.



Los casos de coronavirus alcanzan los 5 millones



Es el hito mas reciente de la peor pandemia en un siglo que ha trastornado todos los aspectos de la vida moderna y perjudicado a la economía mundial.



La cantidad de contagios en todo el mundo se ha duplicado en el ultimo mes. Estados Unidos representa casi un tercio de los casos, cinco veces el numero visto por Rusia, el país numero 2 en la lista.



Brasil, uno de los últimos epicentros, tiene el tercer mayor numero de casos. Los hitos en la pandemia se han convertido en algo común y solo equivalen a una guía aproximada. Los expertos en salud creen ampliamente que el recuento real es mas alto que los números oficiales, ya que la COVID-19 ha resultado difícil de detectar y rastrear.





EL NUMERO OFICIAL DE MUERTOS ES DE MAS DE 328.000.



EE.UU. registra el mayor numero de fallecidos, con mas de 93.000.



PERDIDAS DE EMPLEOS PARA MUJERES PODRÍAN REDUCIR US$1 BILLON DEL PIB



De 44 millones trabajadores en sectores vulnerables, alrededor de 31 millones de trabajadoras se enfrentan a posibles recortes de empleos en comparación con 13 millones de hombres, lo que subraya que las mujeres a nivel mundial son mas vulnerables a perder sus empleos durante la crisis, según Citigroup Inc. La evaluación excluye a China y la cifra probablemente sea más alta si se incluyera la segunda economía mas grande del mundo.



