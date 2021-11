Financiación y combustibles fósiles, desacuerdos en la COP26

Ante diferentes en las naciones, la Conferencia Anual sobre el Cambio Climático, COP26, continuará hasta el sábado, así lo señaló el Reino Unido.



Los puntos controversiales que han alargado esta cumbre han sido: la financiación para la adaptación al cambio climático, la producción del carbón y consensos sobre los combustibles fósiles.



(Vea: Nación perdería hasta $4,54 billones por cambio climático).

Respecto a la producción de carbón, 77 países, de los 197 vinculados, se comprometieron a eliminar su uso y producción de forma gradual. Sin embargo, el último borrador del acuerdo final, conocido este viernes, suavizó las metas, usando un lenguaje que diera lugar a que los países asumieran compromisos menos vinculantes.



La propuesta actual es eliminar el carbón sin cesar, que dista de aquel objetivo inicial de conseguir que el mineral pasara a la historia.



Este cambio de parecer se da después que países como Estados Unidos, Australia, India y China se opusieran a firmar el acuerdo que eliminaba las subvenciones a este recurso fósil y su producción. El plan consiste en que los países más desarrollados renuncien al uso y producción de carbón para la década de 2030 y que las naciones en vía de desarrollo lo hagan para el periodo de 2040.



(Vea: Compromisos ambientales no limitarían temperatura: ONU).



Sin embargo, el ministro de Recursos de Australia, Keith Pitt, señaló que el país seguiría vendiendo carbón por décadas y argumentó: “Si no ganamos ese mercado, otros lo harán”.



Otro de los puntos de desencuentro entre los países es la dependencia energética del petróleo y del gas. Aunque este jueves, una asociación de once naciones, liderada por Dinamarca y Costa Rica, se comprometió a eliminar la producción de estos recursos fósiles y los aliados a eliminar progresivamente las subvenciones. Lo cierto es que estos países son solo el 5% de las naciones que hacen parte de la cumbre del clima.



Este punto de negociación es crucial para el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien afirmó que “las promesas son vacías cuando la industria de los combustibles fósiles sigue recibiendo billones en subvenciones, según el Fondo Monetario Internacional. O cuando los países siguen construyendo centrales de carbón o cuando el carbono sigue sin tener precio”.



Respecto a la financiación, el primer borrador hizo hincapié en que no se ha cumplido con los US$100.000 millones anuales que los países desarrollados deben destinar a los mercados emergentes para la adaptación al cambio climático. Ante esto, el presidente de la COP26, Alok Sharma, instó a los países ricos a destinar más recursos a los proyectos de adaptación de los Gobiernos emergentes.



(Vea: ¿Es realista la estrategia climática del país para el 2050?).



El objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, bandera del Acuerdo de París, ahora depende de los pactos hechos en la Conferencia Anual sobre el Cambio Climático, COP26.



Las naciones han puesto la lupa en los principales agravantes de emisiones de gases de efecto invernadero y en la pérdida de biodiversidad. Por tanto, han hecho acuerdos sobre la mitigación de algunos puntos neurálgicos. Sin embargo, la participación en algunas estratégicas no reúne ni el 50% de las naciones parte.



Uno de las primeras puestas en común con más participación fue el acuerdo de cero deforestación, en el que más de 100 países en el mundo se comprometieron a ponerle fin a este fenómeno a 2030. Entre ellos Brasil, uno de los más afectados por la tala intensiva de la selva amazónica, cuyo compromiso fue detener la destrucción de este ecosistema en el 2028.



(Vea: Respecto a la sostenibilidad, ¿qué tipo de consumidor es usted?).



Otro de los consensos de 105 países, es decir el 53% de los Gobiernos suscritos al Acuerdo de París, fue reducir en 30% las emisiones de gas metano. Esta iniciativa fue liderada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea. Por otro lado, 31 países se comprometieron a eliminar los vehículos de combustión para el 2035.

Las naciones han puesto la lupa en los principales agravantes de emisiones de gases de efecto invernadero y en la pérdida de biodiversidad. Archivo EL TIEMPO

COLOMBIA, EN LA CUMBRE



En la conferencia, el país consiguió grandes sumas de dinero para financiar los ambiciosos proyectos ambientales que permiten reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Una de estas inversiones fue la de US$33,5 millones por parte de los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido para mitigar la deforestación.



(Vea: Bezos apoyará creación de área marina protegida más grande del mundo).



Por otro lado, el BID entregará US$600 millones para apoyar la agenda climática del país. Asimismo, Francia, Alemania, Reino Unido, Corea y Suecia aportarán esta misma suma con el mismo fin. Por último el Gobierno de Reino Unido contribuirá con 300 millones de libras.

(Vea: Tan solo 27,5 % de las empresas en Colombia mide su huella de carbono).



PORTAFOLIO