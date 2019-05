Corea del Norte habría ejecutado a su ex enviado nuclear en los EE.UU.

Corea del Norte habría ejecutado a su ex enviado nuclear en los Estados Unidos y a otros cuatro funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en marzo, luego de una cumbre fallida entre Kim Jong Un y Donald Trump. Así lo informó el periódico surcoreano Chosun Ilbo.



Kim Hyok Chol, quien dirigió las negociaciones a nivel de trabajo para la cumbre de febrero en Hanoi, habría sido ejecutado por un pelotón de fusilamiento tras ser acusado de espionaje luego de ser presuntamente cooptado por los Estados Unidos, dijo el viernes el periódico, citando una fuente no identificada.



Según ese diario, la medida fue parte de una purga interna que realizó Kim después de que la cumbre se rompiera sin ningún acuerdo.



La especulación sobre el destino de Kim Hyok Chol se ha desbordado durante meses, ya que no ha recibido ninguna mención reciente en los despachos de los medios estatales.



Sin embargo, informes anteriores de los medios de comunicación de Corea del Sur sobre altos funcionarios norcoreanos ejecutados tras conversaciones han demostrado ser falsos, incluso la Casa Azul presidencial de Corea del Sur recomendó a los medios de su país que no lleguen a conclusiones sobre su vecino, tras no confirmar este informe publicado este viernes.



“Creemos que un juicio apresurado o un comentario sobre esta situación no es apropiado”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, a los reporteros en Singapur, tras conocer la información y aseguró que no podía confirmar la ejecución de Kim Hyok Chol.



Las conversaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte se han estancado desde la cumbre de Vietnam, sin planes de volver a ponerlos en marcha.



Stephen Biegun, el enviado nuclear de la administración Trump a Corea del Norte, planea reunirse con negociadores japoneses y surcoreanos este fin de semana en Singapur.



La cumbre de febrero se derrumbó bruscamente, y Trump suspendió las conversaciones. Los analistas dijeron que Kim Jong Un puede haber exagerado su mano buscando demasiado alivio de las sanciones y ofreciendo muy pocos pasos de desarme nuclear a cambio.



LA ESPECULACIÓN CRECE



Rodong Sinmun, de Corea del Norte, uno de sus diarios más destacados, se sumó a la especulación con un editorial, utilizando un lenguaje similar a los artículos de opinión anteriores que han coincidido con las ejecuciones.



“Aquellos que pretenden servir al líder en su cara y tener diferentes objetivos y soñar diferentes sueños a sus espaldas, aquellos que han desechado su lealtad y ética, aquellos que son antipartidistas, antirrevolucionarios, no pueden escapar a un juicio severo”, dice un aparte de la editorial.



Kim Hyok Chol, diplomático de carrera de una élite de la familia norcoreana, hizo su debut internacional unas semanas antes de la cumbre de Hanoi como el nuevo hombre clave de Pyongyang para las negociaciones nucleares, tomando a los diplomáticos por sorpresa.



