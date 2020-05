Remdesivir empezará a ser usado esta semana en pacientes con covid-19

El medicamento antiviral Remdesivir, que se administra por vía intravenosa, estará disponible para algunos de los pacientes más graves de la COVID-19 en EE.UU. esta semana, después de que la Casa Blanca diera luz verde a ese tratamiento por la vía rápida, anunció este domingo su fabricante.



"Pretendemos que llegue a los pacientes a principios de esta semana. (Estamos) empezando a trabajar con el Gobierno, que determinará qué ciudades son más vulnerables y dónde están quienes necesitan este medicamento", dijo Daniel O'Day, el consejero delegado de Gilead, farmacéutica con la patente del Remdesivir.



O'Day explicó que su compañía ha donado por ahora al Gobierno estadounidense "todo su suministro" del medicamento, unos 1,5 millones de viales, pero su objetivo es que el Remdesivir pueda llegar también a pacientes de coronavirus fuera de EE.UU., en aquellos países que aprueben ese tratamiento.



"Hemos acordado con el Gobierno estadounidense poder servir tanto a los pacientes aquí en EE.UU. pero también asegurarnos, como empresa global con sede estadounidense, que podemos servir también a otros países del mundo", apuntó O'Day en una entrevista con la cadena CBS News.



Este viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) emitió una "autorización de emergencia" para tratar con Remdesivir a los pacientes más graves de la COVID-19, a pesar de que hay estudios que apuntan que su eficacia no está clara.



El Remdesivir, una terapia experimental que empezó a desarrollarse en 2009 y se puso a prueba con pacientes del ébola a mediados de la década pasada, se ha autorizado para el coronavirus SARS-CoV-2 porque un reciente ensayo clínico mostró que ese fármaco acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes.



El antiviral podrá ser inyectado a los pacientes con la COVID-19 que estén ingresados en hospitales en estado grave, algo que la FDA define como la necesidad de asistencia para respirar.



Los 1,5 millones de viales donados por Gilead pueden bastar para "100.000 o 200.000 tratamientos, dependiendo" de si el fármaco se administra "durante cinco días o diez días", apuntó O'Day.



TAMBIÉN FUERA DE EE.UU.



El empresario subrayó que parte de esos 1,5 millones de viales todavía podrán ser "exportados" a otros países, como Gilead ya ha hecho en "miles de casos" para ensayos clínicos, y que esa posibilidad de destinar al exterior parte de los tratamientos donados forma parte de su acuerdo con la Casa Blanca.



En EE.UU., será el Gobierno del presidente Donald Trump quien "determine, basándose en cosas como las camas en unidades de cuidados intensivos, en qué punto está la epidemia" en cada lugar. "Empezarán a enviar decenas de miles de tratamientos a principios de esta semana, y eso lo iremos ajustando a medida que cambie y evolucione la epidemia en distintas ciudades de EE.UU.", señaló O'Day.





Además, explicó que su compañía está evaluando la posibilidad de desarrollar formas de administración subcutánea o inhalada del Remdesivir, para que su uso no deba limitarse estrictamente a los pacientes más graves y hospitalizados.



"Estamos estudiando fórmulas como las subcutáneas que puedan administrarse fuera del hospital, y posiblemente una inhalada. Este medicamento no es susceptible para una administración oral por la forma en que se metaboliza, pero estamos examinando (...) cómo ayudar a los pacientes en fases más tempranas", indicó.



EFE