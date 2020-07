Carrera por lograr la vacuna registra un nuevo impulso

Entre los muchos nuevos rebrotes, los récords de contagios diarios que están registrando países como Estados Unidos y Colombia, y los fuertes impactos que sufrirán las economías del mundo, cada vez más negativos, esta semana hubo una noticia que dio ciertas esperanzas en la lucha contra el coronavirus: los buenos resultados en varias de las candidatas a vacunas.



Al menos tres laboratorios, Moderna, Pfizer (y BioNTech) y la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca, anunciaron que lograron buenos resultados en sus pruebas con humanos, pues sus medicamentos registraron las reacciones inmunológicas contra el coronavirus que se esperan para que la vacuna sea efectiva.



Estos tres candidatos forman parte de un grupo de 12 que se encuentran ya en fases avanzadas de sus ensayos clínicos, como el caso de Sanofi, Inovio Pharmaceutical, Sinovac Biotech o el producto que se desarrolla en China y que ya aprobó la distribución en su ejército, lo que ha dado un nuevo impulso a la carrera por el medicamento. En total, se estima que hay más de 165 proyectos de vacuna a nivel internacional.



Este nuevo impulso ha generado grandes expectativas. Por una parte, estos laboratorios registraron fuertes repuntes en bolsa de hasta 20% por sus expectativas. Sin ir más lejos, Moderna afirmó que podría producir 1.000 millones de dosis por año.



En esta línea, un informe de Goldman Sachs publicado ayer iba más lejos y se aventuró a plantear la posibilidad de que la vacuna pueda empezar a distribuirse este mismo año en Estados Unidos.



Otra encuesta que se lanzó ayer, esta a 221 ejecutivos e inversionistas del sector de la salud realizada por la firma Lazard, no es tan optimista. Según los resultados, casi el 75% de ellos estima que no habrá una distribución de ninguna vacuna hasta al menos la segunda mitad de 2021, lo que podría tener efectos tanto sanitarios como económicos, retrasando la recuperación.



El medicamento de Moderna empezará su última fase de ensayos este 27 de julio con su administración a 30.000 personas. Se estima que su precio será de US$75 por unidad. Eso sí, varios medios europeos han afirmado que el costo de cada dosis sería de unos tres euros.



UNA DIFÍCIL LICITACIÓN



El problema de la carrera por la vacuna es que no solo es entre los laboratorios por lograr primero un medicamento efectivo contra el coronavirus, sino también entre los países por obtener las dosis para sus ciudadanos.



En este sentido, en una entrevista reciente con Portafolio, Michael Kremer, premio Nobel de economía 2019, afirmó que países como Colombia podrían tardar hasta seis meses más que el resto de naciones en empezar a obtener la vacuna, al tiempo que sus estudios muestran que el país debería invertir unos $5,5 billones para garantizar la distribución del medicamento.



Aunque también se han hecho varios avances en ese sentido. El presidente, Iván Duque, pidió esta semana que se hagan pruebas clínicas en el país de la vacuna, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también afirmó que su intención es que los países de Latinoamérica tengan acceso al medicamento de forma subsidiada.



Varios países se han mostrado proclives a apoyar a zonas como Latinoamérica a obtener la vacuna. Por ejemplo, este miércoles, la ministra de exteriores de España, Arancha González Laya, aseguró que ejercerá presión en los organismos internacionales para garantizar la distribución del producto en la región.



Ante esto, María Fernanda Gutiérrez, doctora en ciencias biológicas y viróloga de la Universidad Javeriana, apunta que “nosotros tenemos que esperar que la vacuna sea distribuida de forma equitativa, y lo haga a un precio accesible, y sí que vemos que ya hay estrategias para negociar eso. Pero hay que tener varias cosas en cueta, y es que es muy probable que salgan varias vacunas, pues aún no sabemos cuál estará disponible y cuál será efectiva. Además, en las primeras dosis, serviremos un poco como conejillos de indias, pues tampoco se conocerá la duración de la protección. Lo que sabemos es que no será insegura, pues garantizar eso es lo que demora el proceso”.



Como apuntan los expertos, lograr la vacuna será el paso definitivo para que se pueda dar por terminada la pandemia y se pueda ejecutar una recuperación real de la economía mundial.