Continúa el derrumbe de las bolsas en el mundo

La bolsa de Nueva York no respondió positivamente a los anuncios del presidente Trump la noche anterior.

Las principales bolsas del mundo siguen padeciendo los efectos del coronavirus en la economía. Se hunden después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibiera los viajes de los extranjeros procedentes de Europa hacia Estados Unidos por 30 días debido a la pandemia del coronavirus.



A las 11:06 de la mañana hora de Colombia, Wall Street opera con grandes pérdidas otra vez. El Dow Jones pierde 9,10%, el S&P500 baja 8,28% mientras que el tecnológico Nasdaq retrocede 8,26%.



A las 8:30 de la mañana las directivas de la bolsa de valores de Nueva York suspendieron las operaciones por 15 minutos. El hundimiento del S&P 500, que incluye a las empresas más importantes de Wall Street, activó un mecanismo que interrumpe los intercambios por un cuarto de hora en un intento de detener la sangría. El lunes ya había ocurrido lo mismo tras una caída de más del 7% del S&P 500.



En el Viejo Continente, los mercados mantienen pérdidas de más del 8% después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya comenzado a difundir sus primeras medidas para hacer frente a una posible recesión por el coronavirus, entre las que no se ha aprobado un nuevo recorte de los tipos.



Una medida que si han adoptado en los últimos días otros bancos centrales como la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra. El BCE ha informado de que mantiene los tipos de interés, pero llevará a cabo más operaciones de liquidez a largo plazo temporalmente, y mejorará las condiciones de las que ya había aprobado para que el sistema financiero tenga suficiente liquidez ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.



Tras conocerse esta medida y la ausencia del recorte de tipos de interés, la Bolsa de París se desploma el 12,50 %; la de Madrid, el 14,26%; mientras que la de Fráncfort lo hace 12,57%, la de Milán, el 13,99%.

La bolsa de Londres cerró la sesión del jueves con una caída del 9,81%, debido al pánico de los inversores ante la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía. El índice FTSE-100 perdió 576,68 puntos para situarse en 5.299,84, registrando su peor sesión desde el 'Black Monday' de octubre de 1987.



En América Latina, la situación no es diferente, la bolsa de Colombia pierde 9,15%, la de Buenos Aires retrocede 9,52%, la de Brasil se desploma 16,62%, la de Chile resta 6,37%, mientras que la de México lo hace 9,30%.



La bolsa de Sao Paulo interrumpió provisionalmente sus negociaciones por segunda vez este jueves tras caer 15,43 % con menos de una hora de operaciones, en una nueva jornada de pánico en los mercados internacionales por la rápida expansión del coronavirus y la guerra de los precios del petróleo.



Los mercados de Asia cerraron con pérdidas de 3,66% en Hong Kong y de 4,41% en Tokio.